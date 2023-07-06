“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 25 Haziran’da yapılan ara seçimde “Birçok UBP’li maalesef kendi partisine değil karşı adaya oy verdiğini söyledi. Sebep olarak da partiyi yönetenlerden memnun olmamasını gösterdi” dedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, ADA Tv’de katıldığı Günaydın Ada programında, 25 Haziran’da yapılan ara seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Töre, program sunucusunun CTP’nin adayı Sami Özuslu’nun, UBP’li kişilerin de kendisine oy verdiğini söylemesi üzerine Töre’ye bu konudaki görüşünü sordu.

Töre de bu soru üzerine iddianın doğru olduğunu söyledi.

Töre “Birçok UBP’li maalesef kendi partisine değil karşı adaya oy verdiğini söylüyor. Sebep olarak da partiyi yönetenlerden memnun olmaması olarak gösteriyor. Dolayasıyla bir uyarı yaptılar diye düşünüyorum. Ancak diğer partilerin de mensupları sandığa gitmedi. Sadece UBP üzerinde değerlendirmeyelim. Seçim sonucunu diğer partiler de kendi içlerinde değerlendirme yapmalı” dedi.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) parti yönetimine hoşnutsuzluk giderek artıyor. UBP’de tavan ve taban kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

Birçok UBP’li, kurultaya gidilmesi ve değişimin şart olduğunu söylerken, partililer, kurultayın gecikmesi halinde iki yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini de muhalefetin zorlanmadan kazanacağını düşünüyor.

Partililer kurultayda üyelerin özgür iradeleriyle seçilecek başkanla yola devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP’de atanmışların seçilmişlere karşı azınlık durumunda olduğunu dile getiren birçok UBP’li, parti içinde demokrasi kalmadığını belirtti.

