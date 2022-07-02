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“Bir taraf mutsuz olacak”

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Bakan Taçoy, asgari ücret konusunda işveren ve işçi tarafının farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunu söyledi ve bu dönem bir tarafın mutlu bir tarafın ise mutsuz olacağını belirtti

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“Bir taraf mutsuz olacak”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldiğini söyledi.
Taçoy programda emeklilerden vergi alınacağı, veri tabanına el konulacağı söyleminin yanlış olduğunu ifade etti.
Hasan Taçoy Çalışma Dairesi’nin 22 bin 500 çalışma izni verdiğini Mayıs sonu itibariyle 15 bin kusurun çalışma yaşamına dahil edildiğini, geriye kalan 7 bin kişinin ise Haziran ayı sonunda çalışma yaşamına dahil edileceğini ifade etti.
5 bin kişinin ise çalışma yaşamından ayrıldığını, giren 10 bin kişinin hangi sektöre nasıl girdiğine ulaşamadıklarını ifade eden Taçoy, bu nedenle çalışma yaşamı verilerine ulaşmak için yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Taçoy, asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldiğini belirtti, emekçinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.
Taçoy, bu dönem bir tarafın mutlu bir tarafın ise mutsuz olacağını söyledi. Taçoy, işveren ve işçi tarafının farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunun altını çizdi.
En fazla işsizliğin kadınlarda olduğunu, orada farklı bir işlem yapılması gerektiğini söyleyen Taçoy, yerli insanların bu ücretlere talebinin olmadığını ve beyin göçü yaşandığını söyledi.
 
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