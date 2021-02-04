TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, PCR test merkezlerinde yaşanan izdihamla ilgili “Bir organizasyon yapmak bu kadar mı zor?” diye tepkisini gösterdi.

Özyiğit, vakaları artıracak ortamın bizzat yönetenler eliyle hazırlandığını vurguladı ve “Yazık, hem ülkeye hem de ülke insanına gerçekten çok yazık” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Açık olan sektörler ve ilçeler arası seyahat edecekler için PCR test zorunluluğu getirildi.

Karar alındı ancak, gerekli organizasyon yapıldı mı? Hayır.

Peki PCR merkezleri artırıldı mı? O da Hayır.

Sonuç ortada; sabah sabah ortaya bu görüntüler çıktı.

Vakaları artıracak ortam bizzat yönetenler eliyle hazırlandı.

Sonrasında da aşırı yoğunluk ve talepten dolayı ülke genelinde PCR testlerinin durdurulduğu açıklandı.

Yani bir organizasyon yapmak bu kadar mı zor.

Yazık, hem ülkeye hem de ülke insanına gerçekten çok yazık.”

