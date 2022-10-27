Bican: “Çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, bölge okullarını ziyaretinde, çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratma hedefinde olduklarını kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP’nin Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde Bican’a Güzelyurt İlçe yöneticileri eşlik etti.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlerin sıkıntılarını dinleyen Osman Bican, çözüm önerilerini ve projelerini paylaştı. Bican, çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratma hedefinde olduklarını vurgulayarak, “Çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkı koymaktan geri kalmayacağız” dedi.

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt bölgesinde bulunan 9 anaokulu, 7 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise, 1 kolej ve 1 meslek lisesi olmak üzere toplam 20 kamu okulu, 370 öğretmen ve 3 binin üzerinde öğrencinin yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek, bölgeyi çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissettiği, seslerini duyurabildiği ve sosyal hizmetlerinden faydalanabildiği yer haline getirmeyi önemsediklerini vurguladı.

“Okulların bina ve altyapı projelerini destekleyeceğiz”

“Hiç kuşku yok ki, bu okulların yapısal durumlarına katkı koymak, onları mümkün olan en çağdaş ve nitelikli bir yapıya ve donanıma sahip kılmak önceliklerimiz arasındadır” diyen Bican, okullara olan desteklerinin belediyenin yasal yükümlülüğü olan Emlak Vergisinin yüzde 15’lik dilimiyle sınırlı kalmayacağını kaydetti.

Bican, tüm okullara eşit mesafede duran bir Güzelyurt Belediyesi yaratacaklarını belirterek, “Bir yandan Güzelyurt’taki kamu okullarını çağdaş ve akıllı okullar olmaları konusunda bina ve altyapı projelerini destekleyeceğiz, diğer yandan da çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratarak, onların sosyal gelişimine katkı koymaktan geri kalmayacağız” diye konuştu.