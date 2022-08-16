Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantı saat 11’de başladı.

