Başsavcılık, Töre'nin seçilemediğini bildirdi

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili talep edilen Başsavcılık görüşünün, Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği şeklinde olduğunu açıkladı.

Özdenefe, TAK’a yaptığı açıklamada, Başsavcılığın, Töre’nin seçilemediği kanaatine vardığını bildirdi.

Başsavcılığın yazılı görüşünün ulaştığı Özdenefe, yazıda, gerekçe olarak ret oylarının kabul oylarından daha fazla olmasının gösterildiğini kaydetti.

