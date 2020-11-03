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“Başkanlık sistemine asla geçit vermeyiz”

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, KKTC’de başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceklerini vurguladı

“Başkanlık sistemine asla geçit vermeyiz”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te hükümet ve bütçe başlıklı konuşmasına başlarken, “Seçime müdahale” konusunda bir meclis araştırma önergesi hazırladıklarını ve isteyenlerin bu önergeye katkı koymak isteyen varsa imza koymaya çağırdı. 
Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın yasalara ve Anayasa’ya göre yapması gerekenleri yapmadığı için şu anda ortada bir hükümet olmadığını söyleyen Özyiğit, Cumartesi günü davet üzerine Cumhurbaşkanlığı’ndaki “bütçe” konulu toplantıya katıldıklarına işaret ederek “Olmayan hükümetin bütçesi mi olur?” sorusunu sordu.
Özyiğit, KKTC’de başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceklerini de dile getirdi. Ülkedeki parlamenter sistemin zedelendiğini ancak yapılması gerekenin, bunu yıkıp, “tek adam” zihniyetinde bir yapı kurmak olmadığını belirten Özyiğit, gerçek anlamda parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğunu, vatandaşın okullardaki Covid 19 vakaları nedeniyle endişe içinde olduğunu kaydeden Özyiğit, bir an önce hükümet kurularak vatandaşın sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi. 
 
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