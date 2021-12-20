“Basın özgürlüğünü çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı olarak değerlendiriyoruz"

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Basın Sen’i ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir ülkedeki demokrasi anlayışının en önemli göstergelerinin başında o ülkedeki basın özgürlüğü anlayışı geldiğini, basının haber alma ve yayma özgürlüğü bulunduğu ülkelerdeki demokrasi anlayışının da gelişmiş olduğunu vurguladı.

TDP Milletvekili ve milletvekili adayı Zeki Çeler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde basına yönelik açılımlar yapıldığını aktararak Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını anımsattı.

Çeler, uygulamayla birlikte basın emekçilerinin sosyal güvenlik yatırımlarının güvence altına alındığını, Basın İş Yasası’nın uygulamasında da ileri adımlar atılarak Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasıyla birlikte basın sektöründe sendikalaşmanın sağlandığını kaydetti.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de 4’lü hükümet döneminde TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki performansı ve bu performansa dayalı olarak basın emekçilerinin yıllardır çözülemeyen sosyal hak ve sorunlarının çözülmesinin emek mücadelesinde TDP’yi öne çıkaran en önemli unsur olduğunu vurguladı.