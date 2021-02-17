Başbakanlık Müsteşarlığına Amcaoğlu atandı

Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden alınan Suat Yeldener'in yerine sevilen bürokratlardan Amcaoğlu atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı başarılı bürokrat Hüseyin Amcaoğlu bu görevinden alınarak Başbakanlık Müsteşarlığına atandı.

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan Bakanlık müdürlüğü yapan Hüseyin Amcaoğlu, son olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştı.

Başarılı icraatlarıyla tanınan Hüseyin Amcaoğlu'nun ataması partili ve partisiz tüm kesimlerde mutluluk yarattı.