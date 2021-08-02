Başbakanlık altında icra komitesi kurulacak

Başbakan Ersan Saner, askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmı için Başbakanlık altında görev yapacak bir İcra Komitesi kurma kararı alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesi ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından Başbakan Ersan Saner başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

SANER

Başbakan Saner, önce Cumhurbaşkanı Tatar ile ülkedeki genel konuları ve Maraş konusunu ele almalarının ardından Bakanlar Kurulu’nun rutin toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

KAPALI MARAŞ’TA TAKAS, TAZMİNAT, İADE YÖNTEMİ

Rutin toplantı çerçevesinde bazı kararlar ürettiklerini dile getiren Saner, Maraş bölgesiyle ilgili olarak 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun ürettiği karar çerçevesinde Kapalı Maraş bölgesinin 5 km karelik toplam alanının yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden bir bölgesinin askeri yasak bölge olmaktan çıkarıldığını kaydetti.

Saner burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde takas, tazminat, iade yöntemiyle eski mülk sahiplerinin, KKTC egemenliği altında yaşamayı kabul etmeleri halinde gelmelerine ve bu bölgedeki evkaf mallarının da Evkaf Dairesi tarafından yapılacak değerlendirmelerle kendi mallarına sahip çıkmaları yöntemiyle değerlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.

“BAŞBAKANLIK’IN ALTINDA İCRA KOMİTESİ KURULACAK”

Devir işlemlerinin yapılması veya mevcut konutların durumu, yıkılmış hale konutların durumunun da Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirildiğini ifade eden Saner, Başbakanlık’ın altında Gazimağusa Belediyesi’nin de müdahil olacağı bir İcra Komitesi kurularak, Maraş’ın yüzde 3 buçukluk kısmına tekabül eden açılacak olan bölgede yapılacak çalışmaların komite tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini söyledi.