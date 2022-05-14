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"Başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım"

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"Başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım"

Atandığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden dün azlini isteyen UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel ile görüştüğünü ve görevinin başında kalacağını kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, şu açıklamada bulundu:

“Kamuoyuna yansıyan, yaşadığımız parti içi bir sıkıntı sonrasında Sayın Başbakanımla bir araya geldik. Birlikte başarmak, birlikte ülkemizi içinde olduğu sıkıntıdan en erken bir zamanda kurtarmak için çalışmamızın doğru olacağına; zaten yeterince sorunla boğuştuğumuza ve daha fazla sorun yaşamamamız gerektiğine yine birlikte karar verdik.

Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım.  Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi herkes gibi bizler de elbette görüyoruz.

Bu güzel ülkenin insanlarının daha fazla acı çekmesine gerek olmadığı ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki inancımız her zamankinden daha yüksektir.”

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