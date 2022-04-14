Başbakan Sucuoğlu, Fuat Oktay'la görüşecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Anadolu Ajansı’na göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 13.00’te başlayacak.

Görüşmede, Başbakan Sucuoğlu ile birlikte Ankara’ya giden heyet de yer alacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde son detayları ele almak üzere dün Ankara’ya gitmişti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu'na, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Sunat Atun eşlik ediyor.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı müsteşarları da heyette yer alıyor.

Başbakan Sucuoğlu’nun yarına kadar sürecek Ankara temaslarının odak noktasında iktisadi ve mali protokol üzerinde görüşmeler bulunuyor.

İmza aşamasına getirilen protokole son şeklinin verilip, törenle imzaların atılması bekleniyor.