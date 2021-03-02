Başbakan Saner, Ankara'ya gitti

2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine katılmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor. Ankara'da resmi temaslarda da bulunacak Başbakan Saner'e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor

Başbakan Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve yarın imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine katılmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor.

Ankara'da resmi temaslarda da bulunacak Başbakan Saner'e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor.

İstanbul üzerinden Ankara'ya gidecek Saner bugün öğle saatlerinde KKTC'den ayrılırken, Başbakanın perşembe günü ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kovid- 19 salgını da göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkıların yanısıra Ankara kaynaklı alt yapı projelerini de içerecek.

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirtti.

Saner, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının imzalanması halkımıza daha güzel, müreffeh günlerin habercisi olacaktır" dedi.