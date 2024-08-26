“Başbakan iktidarda olduğunu unutmuş vaatler veriyor”

UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet Karavelioğlu, kurultay öncesi verilen vaatleri eleştirerek, ‘bugüne kadar neden bunları yapmadınız’ diye sordu.



Karavelioğlu, bu sorgunun tüm UBP üyeleri tarafından da yapıldığını vurguladı.



Dr. Karavelioğlu, ‘Türkiye yapar, Başbakan övünür’ modundan bir an önce çıkılması gerektiğini belirterek, günlük kararlarla ülke yönetmekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.



UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;



‘Türkiye yapar Başbakan övünür modundan çıkılması gerek. Günlük kararlarla ülke yönetmeye çalışan, söz veren ama verdiği sözleri unutan Sn. Üstel’i ve bilindik klişe laflardan başka bir şey söylemeyen Sn. Taçoy’u istedikleri televizyonda açık oturuma çağırıyorum. Varsa planınız, projeleriniz, vizyonunuz onları konuşalım. Ben olduğunu sanmıyorum.



Hep vurguluyorum, 21 Eylül’de 3 aday değil 2 siyaset anlayışı yarışacak. Diğer iki adaya çağrımdır: Gelin, klişeleşmiş ve artık ezberlediğimiz cümlelerle temelsiz konuşmalar yapmaktan vaz geçin varsa projelerinizi açıklayın. Gelin, varsa planınız projeleriniz bunu halkımızın karışında Televizyonlarda tartışalım’