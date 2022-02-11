YDP Genel Başkanı Arıklı, UBP – YDP – DP koalisyonu konusunda herhangi bir sorun yaşanabileceğini düşünmediğini ifade etti





Yeniden Doğuş Partisi ( YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de telefonla bağlanarak, UBP ile önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını anlattı.

Arıklı, soru üzerine, “Bakanlık pazarlığı konuşmadık. Uyum içinde çalışacak, en azında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürebilecek bir hükümetin kurulması gerekiyor. Sayın Sucuoğlu’nun kafasından geçen de o” dedi.

“27 Milletvekili ile bir hükümetin olmayacağını herkes biliyor” diyen Arıklı, “Halkın Partisi diyor ki biz geçmişte 4’lü hükümeti 27 vekille gayet güzel götürdük. Hâlbuki ki öyle değil, ben en az 4 -5 defa nisaba destek verdiğimi hatırlıyorum. Hele şimdi pandemi var. Hükümetin böyle bir lüksü yok. UBP’nin de herkesin söylediği gibi kendi içinde sıkıntılar yaşanabilir. Başbakan da bu riske girmek istemiyor. Başbakan Sucuoğlu, 29, 30 veya 42 Milletvekilli bir hükümet kurmak istediğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

UBP – YDP – DP koalisyonu konusunda herhangi bir sorun yaşanabileceğini düşünmediğini ifade eden Arıklı, “Önemli olan Başbakanın kafasından geçendir. Bugün ve yarınki temaslardan sonra UBP’nin kafasındaki ortaya çıkacak. Hükümet programı taslağını inceliyoruz. Eklenmesini istediğimiz konular var, onları da sunacağız. Belli bir noktaya varıldıktan sonra bakanlık ve kurumlar görüşülebilir. Bana kalırsa Cumartesi bazı şeyler ortaya çıkar. Başbakan kararını verip, yol haritasını otaya koyacak” dedi.



