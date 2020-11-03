“Bakanlar turist rehberi gibi”

CTP Milletvekili Şahali, Maraş konusunda Türkiye’den gelen bakanlar yol nasıl dökülmeli anlatırken, ağaç da ekilsin derken KKTC’li bakanların “turist rehberi gibi hareket ettiğini” söyledi

Mecliste söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik ve öğütler başlıklı konuşma yaptı.

Başbakanın vekalet vererek görevden ayrılması gerektiğini kaydeden Şahali, gelinen noktada “var ama yok bir hükümet, var ama yok bir Meclis, var ama yok bir devlet” ortaya çıktığını savundu.

Seçim sürecinde çok ciddi bir kamplaşma yaşandığını dile getiren Şahali, “Ülkedeki yurt severliği tartacak kantar yoktur” dedi.

Şahali kimsenin “bu devlete değil başka bir devlete tabi gibi” davranamayacağını dile getirdi.

Kıbrıs sorununa akla uygun olmayan çözümler önerildiğini savunan Şahali, “Sayın 5’nci Cumhurbaşkanı, Sayın Ekselansları diyerek Guterres’e teamül gereği o iyi niyet mektubunu yazdı mı?” diye sordu.

Maraş’la ilgili söylenenleri anlamak için âlim olmaya gerek olmadığını ifade eden Şahali, Türkiye’den gelen bakanlar yol nasıl dökülmeli anlatırken, ağaç da ekilsin derken KKTC’li bakanların “turist rehberi gibi hareket ettiğini” savundu.

Mülkiyet hakkı nedeniyle doğacak tazminatlar konusunda ne yapılacağını soran Şahali, Maraş’ın şu anki halinin övünülecek bir durum olmadığını dile getirdi.

“Sayın Tatar cumhurun başkanıdır” ifadelerini kullanan Şahali, “Bir cumhurun başkanının bir başkanı olmaz” diyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ı buna göre hareket etmeye çağırdı.





