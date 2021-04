"Bakanlar Kurulu’nda döviz artışının olumsuz etkileri ele alındı mı?"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te bugün yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu’nda döviz artışının olumsuz etkilerinin ele alınıp alınmadığını sordu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 Nisan’ın Kıbrıs Türkü’ne ve genel anlamda Kıbrıs’a acılar çektirmiş olan EOKA terör örgütünün yıldönümü olduğunu hatırlatıp örgütü kınayarak başladığı meclis konuşmasında hükümete sağlık ve ekonomi konularında sorular yöneltti. Türkiye’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesine ilişkin adım atılması gerektiğini daha önce de söylediklerinin altını çizen Özersay, “Bu sürecin daha da hızlanabileceğini daha önce vurgulamıştık. Hareket yeteneğinizin kısıtlı olduğunun farkındayız ama yine de dövizle ilgili yapabileceğiniz şeyler olduğunu hatırlatmıştık. Bunları değerlendirip lütfen ele alın. Hükümetin bunu gündemine aldığını görmedik. Örneğin Bakanlar Kurulu toplantısında döviz artışının özellikle dar gelirli vatandaşın üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gidermek için bir değerlendirme yaptınız mı? Adım atacak mısınız?” ifadesini kullandı.

“ELEKTRİĞE YAPILACAK ZAM HALKA MI YANSIYACAK YOKSA BU ZAMMI MALİYE BAKANLIĞI MI KARŞILAYACAK?”

Özersay meclis konuşmasında Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’ya da bazı sorular yöneltti. Arıklı’ya aralık ayında yaptığı “Elektrik fiyatını ucuzlatma çalışması başlattık” açıklamasını işaret eden Özersay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu açıklamadan tam 3 ay sonra ‘Bu işin astarı yüzünden pahalı. Elektrik Kurumu’nda elektriği 119 kuruşa mal edip 97 kuruşa satıyoruz. Dolayısıyla muhtemelen %15 zam yapacağız’ dediniz. 26 Mart’ta ise müsteşarınız yapılacak olan zammın %15’ten daha fazla olması gerektiğini söyledi. Aynı tarihte Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı devlet her ay 22 milyon TL zarar eden bu kurumun zararını karşılamazsa zam yapmanın kaçınılmaz olacağını açıkladı. Sizse aynı tarihte başka bir açıklama yaparak zammın vatandaşa yansıtılmayacağını söylediniz. Bunu yapılan açıklamaların tutarsızlığını göstermek için değil, insanların anlaması için soruyorum; döviz ve akaryakıt fiyatındaki artış nedeniyle yapılmasının zorunlu olduğunu söylediğiniz zammın şu an döviz daha da artmışken daha yüksek bir rakam mı olacak? Bu zam ne zaman yapılacak? Dediğiniz gibi bu zam vatandaşa yansıtılmayacak mı? Maliye Bakanı’na soruyorum; %15 veya daha fazla olacak elektrik zammını bakanlığınız mı üstlenecek? Maaşları ödemek için borçlanmak durumunda olduğunuz bu günlerde elektrik zammını yansıtmamak için başka bir borçlanmaya mı gideceksiniz?”

“MART AYI İÇİN VERİLEN TAAHHÜTLER YAPILMADIĞI İÇİN Mİ ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİĞİ İÇİN Mİ TÜRKİYE KAYNAK AKTARIMINI YAPMADI?”

Türkiye’yle imzalana Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın imzalandığını ve içerisinde mart ayı içinde yapma taahhüdünde bulunulan bazı hususlar olduğunu anlatan Özersay, bu konu üzerinden Başbakan Ersan Saner’e sorular sordu: “Anlaşmada ‘Mart ayında Kamu Görevlileri Yasası değiştirilecek’ diyor. Yine aynı mart ayında ‘Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır’ yazıyor. Bugün itibariyle nisan ayına girdik. Sözü edilen taslaklar hazırlanmış ve tarafınızdan meclise gönderilmiş olsa komitelerde iş yürümemiş olsa anlayacağız. Ancak bu taslaklar meclise gelmedi. Yoksa ‘Bu anlaşma henüz yürürlüğe girmedi, bu taahhütler de dolayısıyla daha sonraya kaldı’ mı diyorsunuz? TC İç Hukuku çerçevesinde yapılması gereken işlemler henüz yapılmadı mı? Anlaşmanın içinde ‘İmzadan sonra her devlet kendi iç mevzuatının süreçlerini tamamlayıp birbirine bildirdikten sonra bu anlaşma yürürlüğe girer’ ifadesi ve Türkiye’yle yapılan anlaşma henüz yürürlüğe girmedi mi? Anlaşma yürürlüğe girmediği için mi kaynak aktarımı yapılmadı? Mart ayındaki taahhütler anlaşma yürürlüğe girmediği için mi yerine getirilmedi? Taslaklar bitti mi ve meclise neden gelmedi? Biliyorsunuz ki anlaşmalardaki taahhütler yerine getirilmezse Türkiye de kaynak aktarımını yapmayabilir. Hükümetinizin bu konuyla ilgili duruşu nedir?”

“GİRNE HASTANESİ İHALESİ, MAKUL SAYIDA FİRMANIN REKABET EDECEĞİ BİR İHALE OLMALIDIR”

Girne Hastanesi’nin yapımı konusunda ihaleyle bağlantılı bazı tartışmalar yaşandığını hatırlatan HP Genel Başkanı, Müteahhitler Birliği Başkanı’nın ihalenin iptal edildiğini açıkladığını söyledi. Başbakan’a “Resmi durum tam olarak nedir? İhale iptal oldu mu?” sorularını yönelten Özersay, “Özellikle ihaleye katılabilecek olan şirketlerin sayısı itibariyle devletin bu kadar büyük bir harcama yapacağı bu kadar önemli bir konuda rekabetçi bir ortamın oluşturulması ve aslında daha fazla firmanın katılımına imkan verilmesinin doğru bir adım olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.