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"Bakan gelmezse kürsüden inmem"

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"Bakan gelmezse kürsüden inmem"
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe Meclis konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Meclis salonunda hiçbir kabine üyesi bulunmamasını eleştiren Özdenefe, “Buraya bir bakan gelene kadar kürsüden inmeyeceğim” dedi.
Kısa bir süre sonra Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’e geldi.
Özdenefe anlatacağı sıkıntının turizm ile alakalı olduğunu belirterek, “Ali Pilli bu konulara nasıl yanıt vereceğini bilmiyorum” dedi.
Bu arada Ali Pilli de yerinden “Fikri Ataoğlu’nu aradım geliyor” deyince Özdenefe konuşmasına devam etti.
 
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