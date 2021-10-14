Azınlık hükümeti buraya kadar

Başbakan Saner, 26 sayısına ulaşamadığı için uzun zamandır Meclisi toplayamayan azınlık hükümetine nokta koydu. Saner, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu. Saner, “Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden istifamı sundum” diye konuştu





Başbakan Ersan Saner, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin istifasını dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Saner, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada "Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

Saner, parlamentoda nisap olmadığından dolayı siyasi ahlak gereği istifa etmelerinin gerektiğini ve en erken zamanda seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Saner, Meclis’te nisap sorunu yaşadığını anımsatarak, koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar ve farklı partilerin tavırları nedeniyle hükümetin devamının mümkün olmadığını söyledi.

"Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanına sundum” diyen Saner, çok zor bir dönemde, Kovid-19 salgını yaşanırken hükümet kurduklarını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmadıklarını belirtti.

Dün itibarıyla görevi bıraktığını söyleyen Saner, hükümet ortaklarının kendi içerisinde sayıyı sağlayamadıklarını kaydetti.

“UBP tüm milletvekilleri ile Meclis’te yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki vekili sağlamaması, gerekse YDP’nin bir milletvekilinin istifa etmesiyle Meclis’te çoğunluğumuz da bulunmadığından görevi iade ettim” diyen Saner, bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı’nın konuyu değerlendireceğini aktardı.

Saner, Meclis’in görev süresini tamamladığını ve en erken zamanda bir erken seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

UBP’nin Meclis’te erken seçim konusunda bir konsensus sağlanması için büyük gayret ortaya koyduğunu ancak muhalefetten aynı yaklaşımı görmediklerini anlatan Saner, erken seçime de en hazır partinin UBP olduğunu da sözlerine ekledi.

Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirten Saner, şunları kaydetti:

“Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, kovid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine, bir anlamda zorunlu olarak kuruldu.

8 Aralık 2020’de koalisyon protokolü imzalanır 19 Aralık 2020’de Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi.”

Hükümetin dışardan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu salgın ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması konularında başarılı olduğunu vurgulayan Saner, KKTC’nin pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biri olduğunu kaydetti.

“Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız” diyen Saner, Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisin toplanmasında nisap sorunu yaşandığını belirterek, bunun icraatlar yapmak ve ülkenin ihtiyaçlarını gidermek adına yapmaları gereken çalışmaları engellediğini vurguladı.

Erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle öneri yaptıklarını ifade eden Saner, bu önerinin de reddedilmesini, Meclisin çalışması için muhataplarından gereken anlayış ve desteği göremeyeceklerinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar da bulunduğunu aktaran Saner, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim; ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin Devletimiz, Ülkemiz, Halkımız için başarılı olması, her hangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır.

