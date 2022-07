Atun görevini Şan'a devretti

Maliye Bakanlığı görevini, sevdiği, geleceği parlak, akıllı ve çalışkan bir kardeşine devretmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atun, UBP’nin uzun zamandır gençleşmeye ciddi derecede ihtiyacı olduğuna işaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, Maliye Bakanlığı görevini, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’dan devraldı.

Maliye Bakanlığında, bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreninde Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

- Atun: “İstifa kararının Elektrik Kurumu'nun Başbakanlığa bağlanmak istenmesiyle alakası yoktur”

Maliye Bakanlığı görevini, sevdiği, geleceği parlak, akıllı ve çalışkan bir kardeşine devretmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atun, yeni görevinde Şan’a başarılar dileyerek, “Allah utandırmasın. Allah bu güzel ekiple başarılı bir dönem geçirmeyi sana nasip etsin. Gerek seni seven bir dostun, ağabeyin olarak, gerekse UBP’nin bir milletvekili olarak her zaman yanında ve destekçin olacağım” dedi.

UBP’nin uzun zamandır gençleşmeye ciddi derecede ihtiyacı olduğuna işaret eden Atun, özellikle parlamentoda genç, yetişmiş kişilerin bu görevlere sahip olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Atun, Ünal Üstel kabinesinin 12 Mayıs 2022 tarihinde kurulduğunu, kendisinin de bu kabinede, ikinci kez Maliye Bakanı olarak görev aldığını kaydetti.

-“Başbakan, uygun gördüğü daire, kurum veya kuruluşu, uygun gördüğü bir başka bakanlığa bağlayabilir. Bu gayet doğal”

İstifa kararının hiçbir şekilde Elektrik Kurumunun, Başbakanlığa bağlanmak istenmesi ile ilgi ve alakası olmadığını söyleyen Atun, “Sayın Başbakan'ın takdiridir. Uygun gördüğü daireyi veya kurum, kuruluşu, uygun gördüğü bir başka bakanlığa bağlayabilir. Bu gayet doğal. Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak, kendi inisiyatifine kalmış. Buna her bakan saygı duymak durumundadır” diye konuştu.

Atun, içinde bulunan süreci de değerlendirerek, ülkede yüksek enflasyonun uzun yıllar sonra ortaya çıktığı bir dönem yaşandığını, bunun temelinde, bütün dünyada özellikle, emtia fiyatlarında ve enerji fiyatlarındaki yüksek ve süratli artışlar olduğunu, bir diğer nedenin ise yabancı para birimlerinin aşırı derecede ve son 20 yılın ortalamalarının çok üzerinde artmış olmasından kaynaklandığını kaydederek, haliyle bu noktada da bütçenin revize edilme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Atun, Şan’ın hazırlanan bütçede komite üyesi olduğunu da hatırlatarak, bunun önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu da dile getiren Atun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben kendi adıma gösterdikleri yüksek samimiyet ve büyük destekler için önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kıbrıs işlerinden de mesul olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati ve bize büyük yakınlık gösteren, özellikle yakın çalıştığımız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu’na da bu vesileyle teşekkür etmek isterim” dedi.

Atun, Maliye Bakanlığı bürokratlarına da teşekkür etti.

- Şan: “Bıraktığınız yerden bu görevi alıp, daha iyi noktalara taşımak için canla başla uğraşacağımın sözünü hem Başbakanımıza, hem size, hem de halkımıza veriyorum”

Maliye Bakanı Alişan Şan ise daima desteğini gördüğü Sunat Atun’un kendisi için söylemiş olduğu sözlerden mutluluk duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Bunun bir bayrak devri olduğuna işaret eden Şan, “Takdir Başbakanımızındır. Böyle bir görevi bana tevdi etti. Kendisine de çok teşekkür ederim. Ben de bıraktığınız yerden bu görevi alıp, daha iyi noktalara taşımak için canla başla uğraşacağımın sözünü hem Başbakanımıza, hem size, hem de halkımıza veriyorum. İnşallah hayırlı olacak” dedi.

Dünyanın gerek siyasal, gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Şan, emtia fiyatlarının orantısız bir şekilde yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi ve dünyadaki tedarik zincirinin bozulmasının ülke ekonomilerine yansımasının çok ağır olduğunu ve enflasyonist bir ekonomi ile karşı karşıya kalındığını ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için, canla başla çalışacaklarını kaydetti.

- “Ne zaman bir nefese ihtiyacımız olsa, o nefesi Türkiye Cumhuriyeti'nden bulduk”

Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasının devamında şunları söyledi.

“Şunun bilincindeyim. Her zaman yanımızda olan bir Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ne zaman bir nefese ihtiyacımız olsa, o nefesi Türkiye Cumhuriyeti’nden bulduk. Bu bağlamda da başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yine her zaman yanımızda olan Kıbrıs işlerinde de sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ve diğer tüm yetkililere teşekkürü borç bildiğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni dönemde inşallah ulusumuza, milletimize, devletimize, halkımıza, çocuklarımıza, güzel işler yaparak, güzel yarınlar bırakırız” dedi.

Alişan Şan, halkın refah ve yaşam kalitesini artırmak için çalışacaklarını kaydederek, halkın ve dar gelirlinin ekonomik refahına dokunmadan devlet olarak tasarruf tedbirlerini almaya devam ederken, devlete gelir getirici birçok konuda süratle adımlar atacağını belirtti.

Maliye Bakanı Şan konuşmasının sonunda bir kez daha, Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederken, “özellikle Başbakanımıza, bu zor süreçte bana güvendiği için çok teşekkür ederim” dedi.

Şan, bu göreve gelirken, Meclise yeni seçilen genç ve yeni bir milletvekili olduğunu, genç siyasetçilerin başarılarının, ülke gençliğine de örnek teşkil edeceğini, ülkenin daha güzel yarınlara ulaşmasında gençlerin rolünün önemli olduğunu kaydetti. Bu bağlamda Başbakan Ünal Üstel ve UBP’nin de gençlere önemli görevler vermesi, gençlerin bu görevi üstlenmesinin önemine değindi.