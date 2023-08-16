Atlı: “Bu Meclis’in işlevini yitirdiğinin artık kabul edilmesi gerekiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, "mevcut Meclis’in artık işlevini yitirdiği" görüşünü ifade etti, hükümet milletvekillerini eleştirdi.

Atlı yazılı açıklamasında, hükümeti, “Meclis’e gitmeye bile tenezzül etmeyen, muhalefeti ise zerre kadar önemsemeyen” ifadeleriyle suçladı.

Muhalefetin bunu değiştirecek bir eylemlilik düşünmesi gerektiğini ifade eden Atlı, “Muhalefet ya bunu değiştirecek bir eylemlilik düşünmeli ya da Meclis’in işlevini yitirdiğini kabul etmeli” dedi.

Atlı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bağımsız vekillerin “olağanüstü toplantı” talebi üzerine, meclis başkanlığının resmi olarak bugün toplantı çağrı yaptığı halde Meclis’e gitmeyen hükümet partilerini eleştirdi, “Muhalefetin içine düşürüldüğü durumun” da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

