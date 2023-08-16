banner913
banner932
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
41 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
13 0
 
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
49 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
28 0
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
33 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
51 0
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
19 0
banner964

Atlı: “Bu Meclis’in işlevini yitirdiğinin artık kabul edilmesi gerekiyor”

banner476

banner825
Atlı: “Bu Meclis’in işlevini yitirdiğinin artık kabul edilmesi gerekiyor”
banner971
 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, "mevcut Meclis’in artık işlevini yitirdiği" görüşünü ifade etti, hükümet milletvekillerini eleştirdi.
Atlı yazılı açıklamasında, hükümeti, “Meclis’e gitmeye bile tenezzül etmeyen, muhalefeti ise zerre kadar önemsemeyen” ifadeleriyle suçladı.
Muhalefetin bunu değiştirecek bir eylemlilik düşünmesi gerektiğini ifade eden Atlı, “Muhalefet ya bunu değiştirecek bir eylemlilik düşünmeli ya da Meclis’in işlevini yitirdiğini kabul etmeli” dedi.
Atlı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bağımsız vekillerin “olağanüstü toplantı” talebi üzerine, meclis başkanlığının resmi olarak bugün toplantı çağrı yaptığı halde Meclis’e gitmeyen hükümet partilerini eleştirdi, “Muhalefetin içine düşürüldüğü durumun” da dikkat çekici olduğunu ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.