Ataoğlu: "Avrupa Komisyonu’nun ve Güney Kıbrıs’ın açıklamaları beyhude bir gayrettir!"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Avrupa Komisyonu’nun KKTC'nin Türk Devletleri Örgütü'nün zirve toplantısında gözlemci olarak yer almasına karşı yaptığı girişimleri reddedip, Güney Kıbrıs’ın bu gelişmeylee ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Ataoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“Güney Kıbrıs ve yandaş ülkelerin KKTC’nin tanınması yolunda atılan adımları kendilerince ‘kuşku içerisinde’ izlediklerini gözlemliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında ‘KKTC’yi resmen tanıyın’ çağrısı sonrası her geçen gün yeni olumlu gelişmlere tanık olmaya devam ediyoruz. Uzun süredir Kuzey Kıbrıs’ın olumlu adımlarına karşılık Güney Kıbrıs’ın zıt ve kabul edilemez tutumları, Kıbrıs Türk Halkının egemenliğinin yok sayılması esas reddettiğimiz ve kabul edemediğimiz konular arasındadır. Güney Kıbrıs’ın yine her zamanki gibi bu değişmeyen tutumunu sergilemesi beyhude bir gayrettir. Biz Kuzey Kıbrıs Türkleri olarak, Anavatan Türkiye’nin desteği ile birlikte bu mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun dediği gibi ‘Adım adım... O da olacak!”