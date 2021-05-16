"Aşılamayı 19 Temmuz'a kadar halletmeye çalışıyoruz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , aşılamayı Kurban Bayramı’na kadar büyük ölçüde halletmeyi öngördüklerini söyledi.

Hamza Ersan Saner, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, aşılama, seçim ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “19 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi, ülkeyi turizm ve öğrenciler için açık hale getirmeyi, sektörlerin sorunlarını çözüm yoluna koymayı ve geçirilmesi zorunlu hale gelen bazı yasaları Meclis kapanmadan geçirmeyi veya en azından Komite’lerde ele alıp yasalaşma sürecine sokmayı hedeflediklerini” kaydetti.

Pandeminin neden olduğu sorunlara çıkış yolu bulmak için, ülke çıkarlarını her şeyden önde tutan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Saner, “Bizler, ülkemiz, halkımız için, sorunlarımızı geride bırakmak ve bir an önce layık olduğunuz yaşam kalitesine ulaşmak adına, tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasal partilerimizle iş ve gönül birliğine varız” dedi.

BİLEKLİKLER 29 MAYIS’TAN İTİBAREN 2 BİN ARTIŞLA 5 BİN 500’E ÇIKACAK

Turizmde açılımı 10 Haziran’dan 3 Haziran’a çekmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Saner, “Bileklikle karantina uygulamasını genişletiyor, 18 yaş altı ile 50 yaş üzeri herkesi evde bileklikle karantina uygulaması kapsamına alıyoruz. Şu anda, 3 bin 500 bileklikle bileklik takarak karantina uyguluyoruz ancak bu sayı 29 Mayıs’tan itibaren 2 bin artışla 5 bin 500’e çıkarılacak” dedi.

GEÇİŞLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Çift doz aşısını yaptırmış olanların çift negatif PCR testi ile ülkeye karantinasız girişi üzerinde durduklarını belirten Saner, “Güney Kıbrıs’la sınır kapılarının açılması iki toplumlu sağlık komitesinde değerlendiriliyor. Bunu ne zaman ve nasıl olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.” dedi.

SEKTÖR SORUNLARI

Başbakanlık bünyesinde sektörlerdeki sorunlara çözüm bulmak için Ekonomi Komitesi kurulduğuna işaret eden Saner, “Alt yapılarla ilgili çalışmaların ilerlemesi için özel bir gayret içine halen girmiş bulunuyoruz” dedi.

TARIMSAL SULAMA SUYU…”OKTAY YAKIN ZAMANDA KKTC’YE GELECEK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yakın bir zamanda KKTC’ye geleceğini belirten Saner, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılması hususunda açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

“ÇIKMASI GEREKEN YASALARI ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Meclis’te Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede iktidar-muhalefet partilerin temsilcilerinin eşit sayıda olduğunu ancak bazı durumlarda bunun hükümetin aleyhine kullanıldığını ifade eden Saner, “O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz. Meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümetimiz olduğuna göre buna hakkımız vardır” dedi.

“ERKEN SEÇİM TARİHİNİN NİSAN 2022 OLMASINA ISRARLIYIZ”

Erken seçim tarihi konusunda kararlı olduklarını da dile getiren Saner, “Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasına ısrarlıyız. Daha önce Ekim 2020 demiştik ama salgının bu kadar uzun süreceği ve geçen yıldan da ağır geçip, tüm sektörlerimizi sıkıntıya sokacağı öngörülmemişti. Ne dünya, ne de biz 2’nci, 3’ncü dalga olacağını, geçen seneden sonra bu sene de tam kapanma veya uzun süren kısıtlamalar uygulayacağımızı hesaplamamıştık.Dolayısı ile halkımıza haksızlık yapıp, sıkıntıların aşılması için çalışacağımız yerde erken seçimi gündemimizin en ön sırasına koyamayız” dedi.

Saner, hükümet olarak ülkenin içinde bulunduğu durumun ve sorunların farkında olduklarını, Türkiye’nin de tam desteği ile bunların mümkün olan en kısa sürede aşılacağına inandığını ifade etti.