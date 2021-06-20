"Aşılamada planlı ve programlı hareket etme şart"

HP milletvekili Rogers, aşılamada planlı ve programlı hareket etmenin şart olduğunun ve emekli sağlık çalışanlarının da göreve çağrılabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Aşılama yapılan merkez sayısının hızla artırılarak elimizdeki aşı stokunun hızla tüketilmesi gerekiyor. Bu noktada gönüllü sağlık çalışanlarından ve belediyelerden destek alınabilir"

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelede ve aşı programlamasında bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genç TV’de katıldığı programda gündemin başlıklarını yorumlayarak, “Ülke olarak pandemide 16. ayımızı doldurmak üzereyken aşılanma başlayalı epey bir zaman olmuşken sistem hala daha oturtulamadı” dedi.

Rogers, aşılamada planlı ve programlı hareket etmenin şart olduğunun ve emekli sağlık çalışanlarının da göreve çağrılabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Aşılama yapılan merkez sayısının hızla artırılarak elimizdeki aşı stokunun hızla tüketilmesi gerekiyor. Bu noktada gönüllü sağlık çalışanlarından ve belediyelerden destek alınabilir.

Sayın Bakan’ın özel hastanelerden destek alınması ile ilgili açıklamaları var. Bu da yapılabilir, ancak bu çalışmanın devlet kontrolünde yapılması ve özellikle büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanan bu dönemde devlete maddi külfet getirecek veya yeni bir rant oluşturacak bir uygulamaya dönüşmemesi son derece önemlidir.

Toplumsal seferberlikle birlikte devlet eliyle bu işin nasıl yapılacağının planlanması gerekiyor. Küçük bir ada ülkesi olarak bugüne dek erişebildiğimiz aşı sayısı küçümsenecek bir rakam değildir. Nüfusun yaklaşık üçte birinin aşılanabileceği bir noktadayız. Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilgilendirmede de daha şeffaf olması gerekiyor. Hangi yaş gruplarının, hangi kronik hastaların aşılanması ne aşamada? Bugüne dek kaç kişi aşılandı? Sırası gelen kişilerin aşı beğenmeme gibi bir durumunun olduğunu görüyoruz. Temel Sağlık Dairesi’nin halk sağlığını ilgilendiren konularda halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak başlıca görevlerinden biridir, aşılarla ilgili bilgilendirme konusunda daire daha proaktif olmalıdır. Aşı hayat kurtarıyor. 100 yılda bir yaşanabilecek pandemiden çıkış için de aşı olmak gerekiyor. İnsan hareketiyle var olan sektörlerin ülke ekonomisinin temel taşı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim için toplumun aşılanması en büyük hedef olmak durumunda.”



“AŞIDA SEFERBERLİK VE DEVLET ELİYLE HIZLI PLANLAMA ŞARTTIR”



Sağlık Bakanlığı’nda bakan değişikliğiyle birlikte sistemde oturmuş şeyleri bile yeniden yapma ihtiyacı hissedildiğini ve bunun aksaklıkları da beraberinde getirdiğini belirten Rogers, “Sayın Ünal Üstel görevi devraldığında belediyeler tarafından da desteklenen aşılama sürecini belediyelerden alarak merkezi bir sisteme getirdi. Aşılamayı sadece devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine verdi. Aslında belediyeler eliyle bu sürecin iyi gittiğini görüyorduk. Yerel yönetimler özellikle kırsal bölgelerde halkına çok hakim. Evde yatılı hastalara gidip evinde aşılama yapabiliyordu. Bu değiştirildi. Diğer yandan o dönemdeki dijital sistem kaldırıldı ve yeni bir dijital sisteme geçildi. Ama bununla beraber Astra Zeneca gibi gönüllü olabileceğiniz aşıları olanları hala kağıt-kalemle listeliyorlar ve sisteme aşı yapılanlar girilmediği için yaştan sırası gelenlere sistemden ‘Aşı olma sıranız geldi’ mesajı gitmeye başladı. Milyonlarca nüfusu olan Türkiye, küsuratıyla kaç milyonuncu aşıda olduğunu biliyor ama küçük bir ülke olmamıza rağmen biz hala insanların sırasıyla ilgili karışıklıklar olduğunu, dijital sisteme bağlı telefondan insanlara yanlış bilgi verildiğini duyuyoruz. Yıl 2021 oldu, kağıt-kalemle not tutulup bu isimlerin sisteme nasıl girileceğinin Sağlık Bakanlığı’nda tartışıldığını görüyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Daha iyi bir sistem bu değildir diye düşünüyorum” diye konuştu.



“AŞILARIN PIHTIYA SEBEBİYET VERME RİSKİ ÇOK NADİR GÖRÜLÜR”



HP Milletvekili Rogers, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşılarının pıhtıya sebebiyet verdiğine dair veri olduğunu ve bunun insanları korkuttuğunu ancak bunun çok ender görülen bir yan etki olduğunun altını çizdi.

Rogers, “Genelde 40-50 yaş altı kadınlarda milyonda 3-4, diğer yaş gruplarında ve erkeklerde bu oran daha da az. Günlük hayatımızda pıhtı atma riski, örneğin sigara kullanımından pıhtı atma riskiniz çok daha fazla. Belli altta yatan hastalıkları olanlar mutlaka doktoruna danışmalı, ama bu aşılar sağlıklı bireylerin rahatlıkla olabileceği aşılar. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşısını 18 yaş üstü herkese yapılıyor. Olmak isteyenlerin risk faktörü yoksa aşı olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.



“HÜKÜMETİN GÜNDEMİ ÜLKE SORUNLARI DEĞİL, İSTİHDAMLAR VE PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER”



Hükümetin Genel Kurul’a katılımının az olmasıyla ilgili de soruları yanıtlayan Rogers, bunun uzun bir süredir bu şekilde olduğunu, Meclis’te olan bakanların da sorulara yanıt vermediğini belirtti.

Eğitim konusundaki sorunları uzun zamandır dile getirdiğini ve Milli Eğitim Bakanı’na sorular yönelttiğini anlatan Roger, sorularına yanıt alamadığını, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun sorulara yanıt yerine yapılan okullardan bahsettiğini söyledi.

Rogers sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğitim Bakanı, haziran sonuna kadar gelecek eğitim yılı için dört bölümden oluşacak yoğunlaştırılmış bir eğitim programı planını sunacağını söylemişti ama bir açıklaması henüz olmadı. Sağlıkla ilgili de sorular soruyoruz ama Sağlık Bakanı bir ameliyat geçirmişti, zaten çok uzun zamandır Meclis’e gelmiyor. Şimdi iyileşti Türkiye’ye de gitti ama Meclis’e hala gelmiyor. Sayın Başbakan zaten herhangi tatmin edici bir cevap vermiyor. Ekonomi Bakanı ekonomi dışında birçok konuyla ilgileniyor. Meclis için sıkıntılı bir süreç. Biz Halkın Partisi olarak hep yapıcı bir muhalefeti savunduk ve yeri geldiğinde öneri sunup birlikte çalışabileceğimizi söyledik. Ne bu yaklaşımımıza bir dönüş aldık ne de bir iş yapıldığını gördük. Bunları görmedik ama hala daha gerekli olmayan sözleşmeli istihdamların yapıldığını, devlet yardımı olarak hellim alınıp parti örgütleri tarafından dağıtıldığını ve hükümetteki partilerin iç çekişmelerinin diğer sorumlulukların önüne geçtiğini görüyoruz.”