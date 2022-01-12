“Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa eşitlenmeli”

HP lideri Özersay, hükümeti seçime giderken popülist adımlar atmakla suçladı





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin, asgari ücret konusunda “popülist adımlar attığını” savunarak, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi gerektiğini belirtti.

Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin brüt 7 bin TL yapıldığında “sanki çok müthiş bir iyileştirme” olacakmış gibi davranan siyasiler bulunduğunu kaydetti.

“Oysa açıklanan son altı aylık hayat pahalılığı mevcut asgari ücrete uygulandığında rakam brüt 6 bin 821 TL oluyor. Yani bugün 7 bin TL olarak karar alınırsa normal hayat pahalılığı artış oranından sadece 179 TL daha fazla bir artış verilmiş olacak” diyen Özersay, hükümeti, seçime giderken popülist adımlar atmakla suçladı.

Özersay, asgari ücretin artık kamudaki en düşük maaşa eşitlenip, pazarlık konusu olmaktan çıkarılması ve hayat pahalılığı oranında 6 ayda bir değil, daha kısa sürelerde otomatik olarak güncellenmesi gerektiğine işaret ederek, “Tüm bunlar işverene ve firmalara sadece prim desteği verilerek değil, peşin KDV uygulamasından vazgeçilmesi ve enflasyon muhasebesine geçilmesi gibi ciddi bir destek verilerek yapılabilir” dedi.

