banner411
banner69
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
4 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
32 0
 
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
20 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
280 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
25 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
121 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
152 0
banner460

"Artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır”

banner27

Hasipoğlu, “Bizim inancımıza göre Kapalı Maraş artık kapsamlı müzakerelerin bir parçası olmamalıdır. Kapalı Maraş’ı açmak için tüm başlıklarda (Yönetimin paylaşımı, Güvenlik ve Garantiler gibi) anlaşmayı bekleyecek ne sabrımız ne de zamanımız var. Müzakere zemini ve masası gündemde olmadığına, ve bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalarda sona geldiğimize göre, artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır” dedi

"Artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Maraş’ın artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde açılması gerektiğini dolayısı ile Rum tarafı ile müzakere konusu olamayacağını” vurguladı.

Hasipoğlu, eski Rum görüşmeci Mavroyannis’in Maraş’la ilgili sözleri üzerine açıklama yaptı.

“ Kapalı Maraş, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile şu aşamada müzakere edebileceğimiz bir toprak parçası değildir” diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın İsviçre görüşmelerinde “Maraş bölgesinin gerek açık gerekse kapalı kısmını Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı pazarlıkta kullandığını” ancak bu haritanın artık yok hükmünde olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, “Bizim inancımıza göre Kapalı Maraş artık kapsamlı müzakerelerin bir parçası olmamalıdır. Kapalı Maraş’ı açmak için tüm başlıklarda (Yönetimin paylaşımı, Güvenlik ve Garantiler gibi) anlaşmayı bekleyecek ne sabrımız ne de zamanımız var. Müzakere zemini ve masası gündemde olmadığına, ve bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalarda sona geldiğimize göre, artık Maraş’ın açılması kaçınılmazdır” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Eski Rum Müzakereci ve BM’deki Rum daimi temsilci Andreas Mavroyannis’in ‘Maraş’ın yerleşime açılması konusunda Kıbrıs Türk tarafının son aşamaya geldiği ve bu konuda sert tepki gösterilmez ise nahoş gelişmeler yaşanacağını’ ifade etmesi büyük bir talihsizliktir.

Kıbrıs konusundaki çözümsüzlüğün ve Maraş’ın geldiği noktanın tek sorumlusu kendileridir.

Kıbrıs müzakerelerinde tüm çözüm planlarına hayır diyen Rum tarafıdır.

Bunlardan bir tanesine veya bizim Maraş konusundaki gerçekçi ve güven artırıcı önerilerimize evet demiş olsalardı bugün Maraş açık olacaktı.

Dolayısı ile Mavroyannis ve tüm Rum siyasiler artık gerçekleri görmelidir.

Kıbrıs Türk tarafının niyeti iyidir. Maraş tüm adanın menfaatine olacak şekilde ekonomiye ve turizme kazandırılacaktır. Maraş bir elli yıl daha kapalı kalmayacaktır”.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.