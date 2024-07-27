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Arıklı’ya göre Türkiye’nin müdahalesi normalmiş!

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye’nin ‘biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ demesinin normal olduğunu söyledi

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Arıklı’ya göre Türkiye’nin müdahalesi normalmiş!
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Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı UBP’ deki başkan adaylarının “uyarılmasını” yorumladı.
Ulusal Birlik Partisi kurultayında Ünal Üstel’in seçilmemesi halinde hükümetin bozulacağını iddia eden Arıklı, Türkiye’nin ‘biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ demesinin normal olduğunu savundu.
Arıklı şunları söyledi:
“KKTC’deki şu andaki konjonktürün aynen devamını istiyor. Bunu yaparken nazı geçen kişilere ‘biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs’ta istikrarsızlık istemiyoruz’ diyebilir. Bu son derece normal. Onlar da biliyor hükümet yıkılırsa yenisi çok zor kurulur. Siyasi istikrarsızlık ortaya çıkar o zaman. Türkiye bunu istemiyor. Türkiye, mevcut hükümetin devamını arzuluyor. Bununla ilgili Türkiye bilmiyorum bu konuda birtakım girişimlerde bulundu mu? Bulunduysa da normal. Neden Türkiye bunu diğer partilere yapmıyor? Çünkü UBP en fazla hükümette olan ve Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan parti. Türkiye’nin bize kurultaylarımızda bir müdahalesi olmadı ama UBP’deki gelişmeler Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bu açıdan bir girişim olmuşsa bence gayet normal. Ben Türkiyeli yetkililere söyledim, ‘yeni bir hükümet kurulacak olursa bunun içerisinde yer almam’ dedim. Bunun garantisini vermem.”
 
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