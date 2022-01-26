Arıklı: Üçlü bir koalisyon görünüyor

Sürecin radikal bazı kararlar gerektirdiğini, 27 milletvekilli bir hükümetin o kararları almasının kolay görünmediğini belirten Arıklı, ufukta üçlü bir koalisyonun görüldüğünü ve onun da formüllerinin belli olduğunu kaydetti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, erken genel seçimin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeye hak kazanan 5 siyasi partinin başkan ve temsilcileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Tatar, ilk olarak dün sabah saat 10.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Görüşmeye Arıklı’nın yanı sıra YDP milletvekili Talip Atalay ve Genel Sekreter Enver Öztürk de katıldı.

“ÜÇLÜ KOALİSYON GÖRÜLÜYOR”

Arıklı görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Meclis’teki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı’nın yeni hükümet için görevlendirme yapacağına işaret ederek, ülkeyi zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.

Erhan Arıklı, ülkenin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında sürecin radikal bazı kararlar gerektirdiğini, 27 milletvekilli bir hükümetin o kararları almasının kolay görünmediğini kaydetti. Arıklı, ufukta üçlü bir koalisyonun görüldüğünü ve onun da formüllerinin belli olduğunu kaydetti.

Şu an için muhalefette kalmayı arzu etmelerine rağmen şayet bir teklif gelirse ülke için ellerini taşın altına sokmaya hazır olduklarını belirten YDP Genel Başkanı Arıklı, “Karar vermesi gereken UBP ve Genel Başkanı Faiz Bey’dir. TC’yle imzalanan protokolün maddelerini uygulamada, radikal önlemler için adım atmada kararlı olursa biz kendisine yardımcı olmaktan şeref duyarız ama işi oyalayıp öteleyerek sorunların altında kalacak bir hükümetin de içinde olmayız, o yüzden göreceğiz, zamanı bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

