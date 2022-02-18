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Arıklı: UBP'yle anlaştık, üçüncü ortağı bekliyoruz

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Arıklı: UBP'yle anlaştık, üçüncü ortağı bekliyoruz
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile hükümette yer alma konusunda anlaştıklarını açıklayarak, UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını beklediklerini söyledi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP ile yürüttükleri hükümet kurma çalışmalarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kurumlardan Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin YDP’de olacağı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
UBP’nin diğer partilerle yürüttüğü görüşmelerdeki tartışmaların içinde YDP’nin bulunmadığını ifade eden Arıklı, “UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz” diyerek, üçüncü ortağın DP olmasını tercih ettiklerini söyledi. “Sağda birlik arzu ediyoruz” diyen Arıklı, UBP’nin HP ile anlaşması halinde de itirazlarının olmayacağını da belirtti.
Öte yandan, Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd., devam eden hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurumlar idi.
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