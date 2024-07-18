Arıklı: “Türkiye’nin Kıbrıs’ta hava ve deniz üssü kurma zamanı geldi”

Arıklı, “Bu noktadan sonra artık KKTC’de, Türkiye ile anlaşılarak hava ve deniz üssü kurma vakti gelmiştir"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Kıbrıs’ta hava ve deniz üssü kurma zamanının geldiğini kaydetti.

Arıklı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın yıldönümünde bu konunun ele alınması ve sonuçlanmasının en büyük temennisi olduğunu belirtti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, Kıbrıs’ta yarım asrı aşan toplumlararası görüşmelerin, 2017 Temmuz’da Rumların Crans Montana'da masayı devirmesi ile son bulduğunu ve Türk tarafının iki devlet esasına dayanan yeni bir tez geliştirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Arıklı, Güney Kıbrıs’ın bir taraftan müzakerelerin yeniden Crans Montana'da kalınan yerden başlamasını isterken, diğer taraftan da hem silahlanmaya, hem de birçok devletle savunma işbirliği anlaşması yaparak bazılarına topraklarında hava, kara ve deniz üssü verdiğini söyledi.

Larnaka kıyılarında Mari bölgesinde bir deniz üssü kurulmasının Güney Kıbrıs'ın yaptığı en son hamle olduğuna dikkat çeken Arıklı, Yunanistan'la inşa edilecek deniz üssü için ABD ve AB ile anlaştıklarının açıklandığını ve bu iddianın yalanlanmadığını belirtti.

Arıklı, “Bu noktadan sonra artık KKTC’de, Türkiye ile anlaşılarak hava ve deniz üssü kurma vakti gelmiştir. 20 Temmuz şanlı zaferimizin yıldönümünde bu konunun ele alınması ve sonuçlanması en büyük temennimizdir.” ifadelerine yer verdi.

