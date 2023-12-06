Arıklı: “Sivil havacılıkta yakalanan standardı geliştirmek hepimizin görevidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sivil havacılık konusunda yüksek bir standart yakalandığını, bunun geliştirme görevinin tüm paydaşlara ait olduğunu belirtti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sivil havacılık konusunda yüksek bir standart yakalandığını, bunun geliştirme görevinin tüm paydaşlara ait olduğunu belirtti.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sivil havacılığın dünya genelinde emniyetli ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla 1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 1992 aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık'ı “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” olarak ilan etmiştir.

ICAO'nun kurucu üyesi olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sivil havacılık alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. 20 Temmuz 2023’te yeni Ercan Havalimanı terminali ve pistinin hizmete girmesiyle birlikte ülkemiz, sivil havacılık alanında bölgesinde önemli bir aktör olma potansiyeline erişmiştir.

Smart Binası’nda ve Sivil Havacılık Dairesi’nin (SHD) diğer şubelerinde özveriyle çalışan personelimizin sayesinde Ercan Havalimanı ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası, tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası standartlarda hizmet veren güvenli bir liman ve geçiş noktası haline gelmiştir.

ICAO ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) kuralları çerçevesinde ve SHD rehberliğinde Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılabilmesi amacı ile hazırladığımız Sivil Havacılık Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Ercan Havalimanı, yerde veya havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eyleme karşı çok daha güvenli bir havacılık merkezi haline gelmesinin önü açılmıştır.

Sivil havacılık konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde var olan potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmek için tüm paydaşların aynı özveriyle çalışmaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikamıza paralel olarak, uluslararası camia tarafından tanınmak ve onlar ile rekabet etmek istiyorsak, özellikle sivil havacılık alanında yakalanan standardı korumak ve daha da geliştirmek hepimizin görevidir.”

Arıklı, özel ve kamuda sivil havacılık sektörüne emek ve gönül veren her çalışanın, girişimci ve yöneticinin Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını vurguladı.

