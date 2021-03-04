Arıklı: Protokolün detaylarını bende bilmiyorum

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

İlk konuşmayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “pandemi ve ekonomi” konusunda yaptı. Dün imzalanan protokolün önemli olduğunu söyleyen Erhürman muhalefet partilerinin ısrarlı taleplerine karşın protokol metninin Meclis’le paylaşılmadığını söyledi.

Protokolün dün imzalandığını, ancak Meclis’in hâlâ protokol metni hakkında bilgilendirilmediğini söyleyen Erhürman, sürecin demokratik şekilde yürütülmediğini kaydetti.

"Protokolle ilgili doğruları söyleyin" diyen Erhürman, bu detayları bilmenin ve öngörü yapabilmenin önemine işaret etti.

Eylem planı ve finans akışı konusunda bilinmezlikler olduğunu kaydeden Erhürman, bunun yaratacağı sıkıntılara işaret etti.

Erhürman kendi ayakları üzerinde durma hedefinden bahsedildiğini, bunu hedeflemeye devam etmek gerektiğini ancak bu dönemin aynı zamanda dizlerinin üzerine çökmüş özel sektörü ayağa kaldırmak gereken bir dönem olduğunu ifade etti.

Turizm acenteleri, taşımacılar gibi sektörlerin yok olma durumunda olduğunu vurgulayan, bu kesimlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, son günlerde yine dövizin yukarı doğru hareket etmeye başladığına işaret ederek dövizdeki değişiklikten etkilenmemek için bir plan yapılıp yapılmadığını sordu.

Harcama planı hazırlanmasının önemli olduğunu kaydeden Erhürman, kimin ne kadar etkilendiğine bakılması gerektiğini anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne çarşısının, Lokmacı, Mağusa Çarşısı, Lefke üniversite bölgesinin “bitmiş durumda olduğunu” ve esnafın önünü de göremediğini ifade etti.

Bugün gelen 20 bin aşıyla toplam aşının 100 bine ulaştığını söyleyen Erhürman, bunun 50 bin kişinin aşılanması anlamına geldiğini, Güney üzerinden gelecek aşılar için gerekli takibin yapılması gerektiğini söyledi, “Ben şuradan aşı istemem” deme lüksü olmadığını belirtti.

Erhürman, Türkiye’den gelen aşı sayısının iyi bir rakam olduğunu ancak KKTC cari açığını kapatan iki sektör olan turizm ve yükseköğretim sektörlerinin çalışmaya devam edebilmesi için aşı sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Örneğin Nisan başına kadar 200 bin aşı daha gelecek gibi bir plan yoksa ne yükseköğretim ne turizmin planlanamayacağını ifade eden Erhürman, öte yandan açılma planları açıklandığını söyledi.

Tufan Erhürman, ekonominin dizlerinin üzerine çöktüğünü dile getirerek, plansızlığın bir daha ayağa kalkamayacak hale getirdiğini ifade etti.

50 bin kişinin 1,500 TL’ler için başvurduğunu, bunlardan hangilerinin bu rakamı alacağının hâlâ açıklanmadığını kaydeden Erhürman, vatandaşın “ben işçime 1500 TL verdim zaten 1,500 TL de devlet verecek sana bu ayı böyle idare et” dediğini söyledi.

Öte yandan ikinci 1,500’lük desteğin kapalı kalınan haftaya göre azaltılacağını ifade eden Erhürman, öte yandan bu kişilerin yardım alıp almayacağının da netleşmediğini belirtti.

Protokoldeki detaylar bilinmediği için ne yapılabileceğinin de bilinemediğini kaydeden Erhürman, bugünkü konuşmayı protokol metnini görüp yapmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirerek, hükümetin ülkeyi hiçbir şekilde öngörülebilir olmayan bir dönemin içine soktuğunu belirtti, bir an önce harcama planının doğru ve adil şekilde hazırlanmasını istedi.

ARIKLI: “PROTOKOLÜN DETAYLARINI BEN DE BİLMİYORUM”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Başbakan Ersan Saner’in bir saat önce ülkeye ulaştığını dile getiren Arıklı, kendisinin gün içerisinde gelip detayları paylaşacağını umduğunu söyledi.

Soru üzerine protokol detaylarını kendisinin de bilmediğini söyleyen Arıklı 750 milyon TL ek bir katkı olacağının görüldüğünü belirtti.

Eylem planı hakkında bir soru üzerine, ziyaret öncesinde bu konuda uzun bir Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Arıklı 750 milyon TL ile reel sektöre önemli bir katkı yapılacağını bildiğini kaydetti.

ŞAHİNER

Daha sonra CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Ekonomimiz alarm veriyor” başlıklı konuşma yaptı.

Eylem planı hazırlamak için sektörlerin durumunu iyi tespit etmek gerektiğini vurgulayan Şahiner, esnafın sıkıntılarının görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

Esnafın borçlarının her gün arttığını, açmamak üzere kepenk kapatıldığını kaydeden Şahiner, üreticilerin de bu durumda olduğunu belirtti.

Bu bir yıl içerisinde sağlık sisteminin gerektiği gibi güçlendirilemediğini kaydeden Şahiner, pandemi hastanesinin iki günlük vakalarla dolduğunu ifade etti.

Hükümet yetkililerinin piyasaya güven veremediğini, sermayesi olan kesimin yatırımdan kaçtığını söyleyen Şahiner, işverenlerin kısa süre içinde iş arar noktaya gelebileceğini kaydetti.

Salahi Şahiner, yıl içinde bütçe için ek kaynak yaratılması gerektiğini söyledi.

Bazı bölgelerin çok daha büyük sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Şahiner, özellikle Lefke, Güzelyurt ve İskele için pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Pandeminin bitmesiyle turizmde büyük bir potansiyel oluşacağını söyleyen Şahiner, bu alanda planlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Şahiner, kırsal kesim arsaları dağıtılırken pafta parseller konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı’nda ileriye dönük atamalar yapıldığını kaydeden Şahiner, azınlık hükümetinin hangi tarihe kadar görevde kalacağının bilinmediğini söyledi uzun vadeli kararların sonraki hükümete bırakılması gerektiğini belirtti.