Arıklı: Hükümet “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak” bir adım attığını belirtti.

Arıklı, “Bu adımla muhalefetin elindeki en büyük argümanı da alıyoruz. Bundan sonra ne konuşacaklar merak ediyorum. Göreceksiniz, Kıb-Tek’i bu hükümet kurtaracak. Navlunu ve ihaleyi tarihe gömeceğiz…” dedi.

Arıklı, filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti, Arıklı, “Bildiğiniz başka bir formül varsa söyleyin…”ifadelerine yer verdi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak Arıklı’nın sözlerine işaret etti, “Kıb-Tek’i bu hükümetten kurtarmak gerek, Kıb-Tek sizden çektiğini kimseden çekmedi” dedi.

Bu hükümet döneminde 30-32 dolarlık akaryakıtın tonunun 150 dolara alındığını söyleyen Erhürman, Meclisin bu konuda bilgilendirilmesini istedi.

Hükümetin ciddiyetten yoksun bir yaklaşımı olduğunu savunan Erhürman, “Her şeyi yüzünüze gözünüze benzeyecek, sonra size bırakın biz yaparız diyecekler….Bununla övünüyorsunuz. Bu zihniyetle her gün daha kötüye gidiyoruz. Kimsenin size güvenmediği belli” dedi.

Genel kurul daha sonra Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı.

