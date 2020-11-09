"Anormalin normalleştirilmesini kabul etmem"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede demokrasi varsa, müdahalelerin normal olmadığını ve kimsenin bu müdahaleleri meşrulaştırma çalışmalarına girmemesi gerektiğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede demokrasi varsa, müdahalelerin normal olmadığını ve kimsenin bu müdahaleleri meşrulaştırma çalışmalarına girmemesini gerektiğini dile getirdi. CTP lideri Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu ve memleketin içine sürüklendiği duruma işaret ederek, anormalin normalleştirilmeye çalışıldığını vurguladı. Erhürman konuşmasında, “Müdahale normal değildir, bu ülkede demokrasi varsa bu normalleştirilmesin” şeklinde konuştu.



“MARAŞ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN AÇILMALI”

Konuşmasında Kapalı Maraş konusuna da değinen CTP lideri, Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu söyleyerek yola çıkanların, Konya Belediyesi kadar orada neler yapıldığından haberi olmadığını vurguladı ve “Ana muhalefet partisi başkanının, Konya Belediye Başkanı kadar olan bitenden haberden olma hakkı yok mu? Başbakan Yardımcısı'nın yok mu? Biz Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde açılmasını istiyoruz. Yönetim anlamında da Güvenlik Konseyi kararlarında ibareler olduğunu bilerek bunu söylüyoruz” dedi.



“MEMLEKETİN HÜKÜMETSİZ BIRAKILMASI, MEMLEKETİN SORUNUDUR”

Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Erhürman, partilerin kendi organlarında kendi değerlendirmelerini yapacağını ancak yaşanan sürecin unutulmaması gerektiğini, Ersin Tatar’ın istifa etmediğini ve kimseye vekalet bırakmadığını hatırlattı. Tatar’ın hükümeti kurma görevini Saner’e vermediğini, UBP’nin kurultaya gittiğini anımsatan Erhürman, memleketin hükümetsiz bırakılmasının, UBP’nin değil memleketin sorunu olduğunun altını çizdi. Gerçekleştirilen UBP Kurultayı’nı izlediğini belirten Erhürman, ülkenin mevzuatına da aykırı olarak, ‘garantiymiş gibi’, tüm milletvekillerinin ‘Başbakan seçtiğini’ söylediğine işaret etti. Tepki gösterdiği şeyin bir aydan beridir yaşananlar olduğunu söyleyen Erhürman, “Benim tepki gösterdiğim, içinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde ülkenin hükümetsiz bırakılmasıdır. Anormalin normalleştirilmesini kabul etmem, anormal, anormaldir. Yap yap yap, sonra elimizi taşın altına koyalım… Ben elimizi taşın altına koyalım dediğim zaman, neden koymadık da memleket bu hale geldi? Bu hükümet yok hükmündedir, kriz hükümeti kurulması lazım dediğimiz zaman herkes elini taşın altına koymalıydı” dedi.

