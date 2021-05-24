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Angolemli: Hükümet mazbata olayına el atarak çare üretmeli

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Angolemli: Hükümet mazbata olayına el atarak çare üretmeli
Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, mazbata konusunun ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin mazbata konusunda insanlarımıza mutlaka yardımcı olacak adımları atması gerektiğini kaydetti.
Kendi insanlarının sorunlarıyla ilgilenmeyen, çare üretemeyen hükümetin yabancılarla ilgili af çalışması yaptığını belirten Angolemli, “Kendi insanlarını kaderlerine terk eden hükümet diğer yandan da kaçak işçilere ödül çalışması yapmaktadır, adeta kaçak yaşamı teşvik etmektedir” dedi.
“Taksitlerini ödeyemediği gerekçesiyle ülkemde insanlar mazbata nedeniyle hapishaneye giriyor ve buna seyirci kalan hükümet karşımıza yabancılarla ilgili af düzenlemesi getiriyor” diyen Angolemli, bütün dünyada bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılırken, bizde tam tersi işler yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Mazbata ve Faiz Mağdurları Dernek Başkanının geçtiğimiz Ocak ayında hükümete görüş ve önerilerden oluşan 6 sayfalık bir paket verdiğini anımsatan Angolemli, bunlarla ilgili tek bir adım atmayan hükümetin kaçak duruma düşenlerle ilgili çalışma yaptığını belirterek “Bizim insanlarımızın hapishaneye düşmesine seyirci kalan hükümet yabancılarla ilgili af getirerek önceliğini ortaya koymuştur” dedi.
Hükümetin bu konuya ivedi olarak gündemine alarak adım atması, örneğin banka taksitlerinin en az 6 aylığına ertelenmesi gerektiğini kaydeden Angolemli, “Maliye Bakanı bu konuda mutlaka çalışma yapmalıdır. Aksi takdirde toplum bu yapılanları unutmayacak ve sizi asla affetmeyecek” dedi.
 
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