Angolemli: “Bu Hükümete Güven Tamamen Bitmiştir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün Meclis’te gündemdeki konular ile hükümeti icraatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bu yapısıyla halka hizmet verecek durumda olmadığını belirten Angolemli, en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. Angolemli, halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen, atama ve kurultay kavgasından başka bir iş yapamayan hükümetin görevde kaldığı her günün toplumun zararına olduğuna dikkat çekti.

Toplumun fakirleştiği, alım gücünün düştüğü bir dönemde dahi zamlara devam eden ve hayat pahalılığı ödeneğini kesmeye çalışan bir hükümet olduğunu belirten Angolemli, “Bu Hükümete güven kalmamıştır. Güvensizlik Önergesi verilmesine bile gerek olmayan bir durumdadırlar. Hükümeti oluşturan partilerin durumu zaten ortada. Daha fazla ısrar edilmeden erken seçime gidilmesi halk adına en doğrusu olacaktır” dedi.

“Asgari Ücret Yeniden Belirlenmeli”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ekonomik krizin derinleştiği, halkın alım gücünün düştüğü ve zamların devam ettiği bir dönemde asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Senenin başında asgari ücrete yapılan artışın kat kat fazlasının geri alındığını belirten Angolemli, Hükümetin bu konuda gerekeni yapması gerektiğini ifade etti.

“Sendikalaşma Çok Önemli”

TDP Milltevekili Hüseyin Angolemli, ülkemizde sadece kamuda sendikalaşma olduğunu özelde ise yok denecek kadar az olduğunu belirterek, “Özelde sendikalaşma her açıdan çok önemlidir” dedi.

Doğru dürüst vergi toplanması, kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında da sendikalaşmanın önemine vurgu yapan Angolemli, bu konuda Avrupa ülkelerin uyguladığı doğru politikaları örnek almak gerektiğini kaydetti. Güney’de bir iş yerine girmek için sendikalaşmanın şart koşulduğunu anımsatan Angolemli, kayıt dışı işçi çalıştırılarak, bunun üzerinden vergi kaçırılması ve iş kazalarının önlenmesiyle ilgili gerekli denetimlerin yapılması noktasında sendikalaşmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Avrupa ülkelerinin çoğunun bu sorunları sendikalaşma ile önlediğini belirten Angolemli, “Bir ülkede sendikalaşma ne kadar çoksa, sorunların çözümü de o kadar kolay olur. Bu kanayan yarayı çözmek ve gerçekten uygar, kendi kendimizi yöneten bir ülke olmak istiyorsak, bu konuda da atım atmalıyız. Aksi takdirde ülkede var olan kaos artarak devam edecek ” dedi.

“Hükümet İşçi Haklarına Göz Dikti”

Halkın ekonomik sorunlarına çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine cebine, haklarına göz diktiğini belirten Angolemli, toplu iş sözleşmesi hakkının ortadan kaldırılmak istenmesinin bunlardan biri olduğunu söyledi. Bunun çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu belirterek bu yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini kaydeden Angolemli, “Sn. Bakan bu konudan dolayı istifa etti. Peki DP Başkanı ne yaptı, Bakan’ın arkasında durdu mu? Hayır. Demek ki önceliği halk değil, koltuktur” diye konuştu.

Hükümetin bu konuda ısrar etmesi halinde yakında haklı olarak eylemlerin ve grevlerin yaşanacağını belirten Angolemli, TDP olarak kendilerinin de işçilerin haklarını ellerinden alacak her türlü uygulamaya ısrarla ve inatla karşı çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Vakıfların Milyonlarca TL alacağı var”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Vakıflar İdaresinin 2019 pandemi dönemi öncesi özel ve tüzel kişilerden ne kadar alacağı olduğuna dair sorduğu sorulara verilen yanıtta genel borcun 7 Milyon 15 Bin sterlin, 6 Bin 600 Dolar ve 10 Bin 500 Euro olduğu cevabının verildiğini anımsattı. Kimlerin borcu olduğunun isim bazlı olarak ısrarla verilmediğini belirten Angolemli, “Bu isimler niye açıklanmıyor?” diye sordu.

Konuşmasında yıllarını Meclise vermiş ve Erenköy’e çıkan kişilerden olan Ergün Vehbi’nin yaşadığı rahatsızlığa da değinerek Türkiye’ye götürülmesiyle ilgili gerekenlerin yapılması gerektiğini kaydeden Angolemli, konuyla ilgili başta sağlık bakanı olmak üzere yetkili makamları göreve çağırdı.