UBP Girne Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ünal Üstel, geçmişte de genel başkanlığa aday olduğunu ve Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar’ın ardından 3. geldiğini hatırlatarak sıranın artık kendisine geldiğini söyledi.

Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, Kanal T’de bir programa katılarak neden genel başkanlığa aday olduğunu anlattı.

Ünal Üstel, partinin ağabeyi olarak Rauf Denktaş’tan Derviş Eroğlu’na kadar deneyimli isimlerle çalıştığını hatırlattı; onlardan edindiği tecrübe ve UBP’lilerin yoğun desteğiyle aday olmaya karar verdiğini, partiyi derleyip toparlayacak, tek başına iktidara taşıyacak ismin de kendisi olduğunu ifade etti.

UBP tabanı ve üyelerine güveninin tam olduğunu ve onlara söz verdiğini ifade eden Üstel, ‘and içitim bu seçimi ben kazanacağım’ dedi.

Üstel, kurultaydan sonra yeni bir seçimi ülkenin kaldıramayacağını genel başkanlığa seçilmesi halinde de ilk önceliğinin ekonomik sorunları çözmek olacağını da kaydetti.

Ülke sorunlarına biran önce odaklanabilmek için geniş tabanlı bir hükümetin daha verimli çalışacağına inandığını ifade eden Üstel, bütün siyasi parti başkanlarıyla yeni hükümet için görüşmeler yapacağını söyledi.