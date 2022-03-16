"Anayasa ihlali teamül haline gelemez"

Anayasa’nın geçen dönem ihlal edilerek, ara seçim yapılmadığını ifade eden Erhürman, “Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette Anayasa ihlalinin teamül haline gelemeyeceğini belirtti.

Anayasa’nın geçen dönem ihlal edilerek, ara seçim yapılmadığını ifade eden Erhürman, “Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, Kanal T’de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Belediyeler reformunun aceleye getirilebilecek bir iş olmadığını kaydeden Erhürman, “Belediye dediğiniz şey, bu memleketin yarısıdır. Merkezi idareden de daha önemlidir. Belediyelerde belirli bir istikrar vardır. Bunun için de bu konu böyle hızlıca ele alınacak bir konu değildir” ifadelerini kullandı.

“ORGANİZASYON SON DERECE BAŞARILI GEÇTİ”

Geçen hafta gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz konusu forumla ilgili soruyu yanıtladı.

Türkiye açısından bakıldığında son derece başarılı bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Erhürman, son günlerde Türkiye’nin yaptığı gelişmelerin çok önemli olduğunu söyledi. Türk dış politikasının çok aktif olduğu bir dönemin yönetilmeye başlandığını kaydeden Erhürman, söz konusu organizasyonun son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

Forumun içeriğinin de son derece zengin olduğunu dile getiren Tufan Erhürman, enerjiyle ilgili panellerin, ülke için çok önemli olduğunu belirtti. Dünyadaki bütün taşların yerinden oynadığını söyleyen Erhürman, ekmekte kullanılan buğdayın dahi Ukrayna’dan geldiğini ifade etti.

“SAVAŞA, NEREDE OLURSA OLSUN KARŞIYIZ”

Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmenin artık ülkeyi de doğrudan etkileyebildiğini kaydeden Erhürman, dünyadaki bütün tartışmanın güç ilişkileri üzerinden ilerlediğini belirtti. Erhürman, “Savaş nerede olursa olsun, karşı çıkmamız gereken bir şeydir” diye konuştu.

Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlarla ilgili soruyu da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Sayın Zorlu Töre’yi seçiminde bloke etmeye çalışan hükümetin kendisiydi. Hükümet bir blok olarak kendi adayı arkasında dursa, muhalefet de oy verirdi. Eğer hükümet bir bütünse, şahsa ilişkin oy verirsiniz. Muhalefet olarak biz o hükümete koltuk değneği olmayı doğru bulmayız.”

“SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

Hükümetin söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını savunan Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edilmeye devam edildiğini öne sürdü. Meclis Başkanlığı seçiminin dört tur sürüklendiğini dile getiren Erhürman, şunları kaydetti:

“Beşinci tura girmeden vekilleri çağırıyorsunuz aşağıya ve beşinci turda seçtiğinizi söylüyorsunuz. Meclis Başkanlığını da itibarsızlaştırdınız. Bu da yetmedi, hükümetin itibarını da bitirdiniz. Bakanlar Kurulu listesi açıkladınız, söylentilere gülüyorum dediniz. O laflar edildikten iki gün sonra, Antalya’ya gitmenin hemen öncesinde aniden duyduk ki Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da istifa etmiş. Siz kendi oluşturduğunuz hükümeti istediğiniz gibi oluşturamıyorsunuz. Memleket şimdi böyle bir hükümete güven duyacak ve bu krizin ortasında bu hükümet de memleketi yönetecek…”

“ALIM GÜCÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

Hükümetin kendi içinde bir bütünlük tablosunun olmadığını ileri süren Erhürman, sokaktaki insanların temel derdinin geçim derdi olduğuna dikkat çekti.

“Ekonomi için geldik dediler, kırdıkları potlardan memleketin sorunlarını konuşamaz hale geldik” diye konuşan Erhürman, dörtlü hükümet döneminde yaptıkları icraatları da hatırlattı.

Halkın alım gücünün daha da aşağıya çekilmesiyle, memleketteki talebin de daraldığını ifade eden Tufan Erhürman, insanların alım gücünün yerlerde süründüğünü savundu. Her gün pek çok işletmeden işçilerin işten durdurulduğuna dair haberler geldiğine işaret eden Erhürman, memleketin bunu kaldıramayacağını ifade etti. Elektrik ve akaryakıt zamlarının halkın sırtına bindirildiğini savunan Erhürman, bunun sonucunda hayat pahalılığı ve enflasyonun da patladığını belirtti.

“TÜM ZİNCİRİN HESABINI YAPACAK MISINIZ?”

Elektriğin tüm maliyetlere yansıyacak bir durum olduğunu dile getiren Erhürman, dörtlü hükümet döneminde elektrik zammını maliyenin üstüne aldıklarını ifade etti.

Hükümete söz konusu durum hakkında birçok uyarı yaptıklarını dile getiren Erhürman, hükümetin hiçbir uyarıya kulak asmadığını ileri sürdü. Hayvancının maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Erhürman, “Hayvan yeminden başlayarak, tüm zincirin hesabını yapacak mısınız?” diye sordu.

Kıbrıs Türk ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olduğunu kaydeden Erhürman, “Yapılan hatalar, kendi ayaklarımız üzerinde durma idealimizi her gün uzaklaştırıyor. Sosyal sigortalar an gelip emeklilere maaş ödeyemeyecek duruma gelebilir” ifadelerini kullandı.

Sosyal sigortalara prim yatıran insan sayısının düştüğünü ifade eden Erhürman, prim yatıran insan sayısının giderek, daha da aşağıya gittiğini kaydetti.

“ELEKTRİK ZAMMI HAYAT PAHALILIĞINI DA ARTIRACAK”

Elektriğe zammının, hayat pahalılığını da artıracağını yineleyen Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğini iddia etti. Haziran ayında hayat pahalılığının yüzde 50 çıkması durumunda ne yapılacağını soran Erhürman, tüm bunların hesaplarının şimdiden yapılması gerektiğini belirtti.

Geçmişte Anayasa’nın ihlal edilerek, ara seçim yapılmadığını ifade eden Erhürman, şunları kaydetti:

“Şimdi onu teamül haline getireceksiniz ve seçimi erteleyeceksiniz. Buna izin vermeyiz. Bu memlekette herkes görevinin farkına varsın. Güzelyurt Belediye Başkanı karar veremez seçimin ertelenip ertelenemeyeceğine. Hükümet de fark edecek ki hükümet kararlarını Anayasaya göre verir. Herkes bilecek ki kurallara bağlıdır bu iş. Biz buna izin vermeyiz. Bu memlekette Anayasa ihlali teamül haline gelemez. Bunu bilsinler, seçimlerin ertelenmesine izin vermeyiz. Anayasa ihlali pazarlık haline gelemez.”

“BELEDİYELER REFORMU ACELEYE GETİRİLEMEZ”

Parti olarak belediyeler reformuna karşı olmadıklarını dile getiren Erhürman, belediyeler reformunun aceleye getirilemeyeceğini söyledi.

Belediye sayılarının azaltılmasının ve reformun metazori geçmesi durumunda yaşanacak yeni sorunları kimsenin öngöremeyeceğini ifade eden Tufan Erhürman, CTP’nin elindeki belediyelere bakıldığı zaman, batık belediyelerin yukarıya çıkarıldığının görüldüğünü belirtti.

Erhürman, “Bu ülkede en büyük belediyeler de batırıldı. Biz zaten belediyelerin sayısının azaltılmasına destek veren bir partiyiz. Belediye dediğiniz şey bu memleketin yarısıdır. Merkezi idareden daha önemlidir. Belediyelerde belirli bir istikrar vardır. Bunun için de bu konu böyle hızlıca ele alınacak bir konu değildir” şeklinde konuştu.

“LEFKOŞA’DA DA İDDİALIYIZ”

Resmi olarak belediye başkan adayı açıklamış tek parti olduklarını kaydeden Erhürman, “Bizim dışımızda hiçbir parti resmi belediye başkan adayı açıklamadı. Lefkoşa için de bir aday göstermek için çalışma yaptığımızı açıklayalı bir sene oldu. Lefkoşa için birden fazla aday adayı var. Çok kısa bir süre içinde bu netleşecek. 3 ay kala bu işin netleşmesi gerekiyor. Lefkoşa’da da iddialıyız” ifadelerini kullandı.