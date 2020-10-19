Anastasiadis'ten Tatar'a telefoniyen kutlama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajları sürüyor. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Tatar'ı telefonda arayarak tebrik etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiye göre, Rum lider Nikos Anastasiadis, Tatar'ı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Anastasiadis’in, en erken zamanda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile sosyal bir ortamda görüşme dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Anastasiadis, dünkü seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da telefon görüşmesi yaptı.