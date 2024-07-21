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Aliyev "Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız"

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Aliyev "Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız"

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Aliyev "Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız"
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 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılımının KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adım olduğunu söyledi.
Aliyev, Şuşa'da düzenlenen "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında katılımcıların sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır'ın KKTC ve TDT'ye ilişkin sorusunu yanıtlayan Aliyev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'da yaptığı temaslardan ve Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılımından bahsederek, "Tatar'ı özellikle davet ettim. KKTC TDT'de gözlemci üyedir fakat ilk kez kendi bayrağı altında zirvede yer aldı. Biz kardeşlik borcumuzu yerine getirdik. Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
TDT'nin geleceğine de değinen Aliyev, "TDT'nin büyük geleceği olacağına eminim. Biz TDT'yi hep birlikte dünya çapında güç merkezine dönüştürmeliyiz. Ortak çabalarla bunu başaracağız." diye konuştu.
 
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