Aktunç: "Heyecanımla, samimiyetimle, birikimlerimle ülkeme hizmet etmeye varım”

DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Girne çarşı ziyaretinde halkla bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç, DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve DP Girne İlçe yönetim kurulu üyeleri ile partililerin eşliğinde, Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla sohbet etti.

Aktunç, Girne Çarşamba Pazarı ziyaretinde halkın büyük ilgi ve sevgisi ile karşılandı. Özellikle halkın siyasette genç ve yeni isimler noktasındaki değişim çağırısı, Aktunç’a iletildi.

Aktunç halkla yaptığı sohbette, ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların aşılmasında en etkili yöntemin, üretime ve turizm sektörlerinin geliştirilerek daha da yaygın hale gelmesi olduğunu belirtti.

“Ülkeme hizmet edeceğim için heyecan duyuyorum. Birikimlerimle ve samimiyetimle halkıma, ülkeme hizmet etmek için yola çıktım” diyen Aktunç, halkın genç ve yeni siyasiler görmeyi arzu ettikleri yönündeki değişim çağırısının karşısında, “Ben çocuklarıma ve bu ülkenin çocuklarına karşı duyduğum sorumluluk bilinci ile aday oldum. Konuşmak yerine ben mücadele etmeye, geleceğimizi şekillendirmek amacıyla elimden gelen katkıyı, samimiyetim ve birikimlerimle ortaya koymaya varım” ifadelerini kullandı.

“ANTİK LİMAN, BİZİM ÖZDE GİRNEYE GENELDE DE BU ÜLKENİN GEÇMİŞ VE GELECEĞİNE OLAN SORUMLULUĞUMUZUN BİR GÖSTERGESİDİR”

Aktunç, Girne Çarşamba Pazarı ziyaretinde, vatandaşların Girne Antik Liman’ın restorasyonu ile ilgili olan sorularına da “yıllardır hiçbir yetkili hiçbir siyasi parti, Antik Girne Limanı’nın ihtiyacı elzem olmasına rağmen, hiçbir girişimde bulunmadı. Biz cesaretle, Özde Girne’ye genelde de bu ülkenin geçmişine ve geleceğine duyduğumuz sorumluluk bilinciyle, projeyi başlattık. Çok kısa bir süre sonra halkımızın ve ülkemizdeki misafir konumunda bulunan turistlerin hizmetine açacağız” dedi.

“BENİM TEK İDEALİM, ÜLKEME HİZMET ETMEKTİR”

Aktunç halkla yaptığı sohbetlerinde, birikim ve tecrübelerini ülkesine hizmet etmek için enerjisi ve samimiyeti ile harmanlayarak ortaya koymak için heyecan duyduğunu belirterek, “Benim tek idealim, ülkeme, ülke insanımıza hizmet etmektir. Benim kendi çocuklarıma olduğu gibi, bu ülkenin gelecek nesillerine de sorumluluğum vardır. Aday olmamın tek nedeni budur” ifadelerini kullandı.

“HALKIN SORUNLARINI BİLİYORUM ÇÜNKÜ BEN DE BU SORUNLARI YAŞIYORUM”

Aktunç, halkla yaptığı sohbetlerde, halkın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade ederek, “Halkın yaşadığı özellikle ekonomik ve sosyal alandaki sorunları ben de biliyorum. Çünkü ben de bu sorunları bire bir yaşayan bir aile babasıyım” dedi.

Halkın içinde, halkla birlikte bu sorunları yaşayan birisi olduğuna işaret eden Aktunç, “bu sorunları kulaktan duyma ya da haberlerden öğrenen birisi değilim. Ben bu sorunları bire bir yaşamış ve yaşayan biriyim. O yüzden halkın sıkıntılarını anlatırken, mücadelem de daha samimi ve daha gerçek olacaktır” dedi.