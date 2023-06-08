Aktunç: “Ekonomik sorunlar, ancak turizm ile çözülecek”

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç “Benim eğitimim ve uzmanlık alanım turizmdir ve ülkenin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapının, ancak ve ancak turizm ile olabileceğine inanıyorum” d

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhan Aktunç ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Aktunç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Oda üyeleri ile bir süre görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan Aktunç, KTTO’nun, ülkenin en köklü ve etkili sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini belirterek, özellikle ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bu süreçte, varlığının daha da önem kazandığının altını çizdi.

Aktunç, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, dövizdeki artışın ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının önüne geçmenin, ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durarak, bağımsız bir yapıya kavuşturulmasının ancak ve ancak turizm sektörünün desteklenmesi ile olabileceğini belirtti.

“Benim eğitimim ve uzmanlık alanım turizmdir ve ülkenin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapının, ancak ve ancak turizm ile olabileceğine inanıyorum” diyen Aktunç, turizm sektörünün potansiyellerinin iyi değerlendirilip ona göre bir politika geliştirilip uygulanması gerekliliğinin altını çizdi.

Ülkeye döviz girdisi sağlayan ve beraberinde 64 sektörü de besleyen turizm sektörünün gerçek anlamda ülke ekonomisinin lokomotifi olması gerektiğini, bunun için de siyaset ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek, ülke ekonomisini birlikte ayağa kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Halkın vekili olmak, empati ve tecrübe gerektirir”

Aktunç, halktan kopuk siyasetlerin hiçbir zaman zemini olmayan siyasetler olduğuna işaret ederek, “Gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe edindiğim tecrübeler, akademisyenlik kimliği ile harmanlandığında, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi gereken politikaları kolaylıkla ortaya koyacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben de zorluklar yaşayan, özel sektörün ihtiyaçlarını ve eksikliklerini iyi bilen, diğer taraftan da kamunun durumunu iyi analiz etmiş birisiyim” dedi.

“Ben değil, biz kazanacağız”

“Ben gerek ailemle olan ilişkilerimde gerekse de bugüne kadar yaşadığım iş ortamlarımda her zaman adil ve adaletli olmuşumdur. Hiçbir zaman ben merkezli bir yaşamım olmadı. Doğru ne ise onu uygulama noktasında asla bir tereddüt yaşamadım” diyen Aktunç, “Hangi makam için aday olduğumun da bilincindeyim, ben değil biz kazanacağız. Çünkü ayakta kalabilmemizin tek yolu, birlikte başarıp, birlikte kazanmaktır” dedi.

Deniz: “Halkımız oy verirken iyice düşünmesi lazım”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yaptığı konuşmasında, 25 Haziran’da yapılacak ve tek bir vekilin seçileceği ara seçimlerin, aritmetikte herhangi bir değişiklik yaratmayacağını belirterek, “Halkımıza bu noktada büyük görevler düşüyor. 1 vekille aritmetiğin değişmeyeceği gerçeği karşısında demek ki başka hesaplar yapılıyordur. O yüzden halkımız oy verirken iyice düşünmesi lazım, seçimden sonraki olabilecek senaryoları” ifadelerini kullandı.

Deniz, Aktunç’un Meclis’te olması gereken bir vekil profiline ve donanımına sahip olduğunu belirterek, ülkenin içinde bulunduğu sorunların bir an önce çözümü için bir yerden başlamak gerektiğinin altını çizdi.