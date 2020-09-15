Akıncı, propaganda sürecine vatandaşlara videoyla seslenerek başladı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkalığı seçimlerine yönelik propagandanın başlangıç günü olan bugün, yurttaşlara video aracılığı ile seslendi.

Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, hem toplum sağlığı, hem de toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınının KKTC’ye ulaştığı ilk günden itibaren sürekli olarak salgınla mücadelede “Rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli” vurgusunu yaptığına dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inandığını belirten Akıncı, 11 Ekim’de bir yandan toplumsal sağlıklarını korurken, toplumsal geleceklerinin sağlığı açısından da ciddi bir sınavın kendilerini beklediğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yapacağı seçimin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimlikleriyle var olmaları; çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimlerini sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettikleri yeri alabilmeleri için önemli olacağını ifade eden Akıncı, “Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

“Sevgili yurttaşlarım,

Hem toplum sağlığı, hem de geleceğimizin sağlığı açısından ciddi bir dönemden geçiyoruz. Dünya ile aynı anda yaşamakta olduğumuz virüs salgınıyla, toplum olarak da böylesi koşullarda ilk kez tecrübe edeceğimiz bir seçim süreci içerisindeyiz.

Salgınının ülkemize ulaştığı ilk günden itibaren bir şeyi sürekli vurguladım: Salgınla mücadelede rotayı sağlık çizmeli, siyaset gerekli kararları alıp tutarlı bir tavır sergilemeli dedim. Kararlar alınırken en başta sağlığın ön planda tutulması, ekonomik açıdan da özellikle zor durumda olanlar için, sosyal dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladım.

Bilime, akla ve sağlık uzmanlarının söylediklerine kulak verilmesi gerektiğini sık sık tekrarladım. Salgınla mücadele sürecinde zaman zaman eksik, zaman zaman yanlış ve tutarsız kararlar alındığı bir gerçektir. Bizim uyarılarımız, sizlerin de güçlü talepleriyle bu hataların bir bölümünden geri dönüldü.

Değerli kardeşlerim,

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar ve öngördüğü sağlık tedbirleri çerçevesinde, seçim sürecinin ve özellikle oy verme gününün sağlık açısından en güvenli şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.

11 Ekim gününe doğru giden süreçte, bizlerin de halkımızı koruyucu çerçevede tedbirli davranmaya devam edeceğimiz kuşkusuzdur.

“CİDDİ BİR SINAV BİZLERİ BEKLİYOR”

Sizlerin de tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun ve her zamanki gibi sorumlu bir şekilde hareket edeceğinize içtenlikle inanıyorum. Bir yandan toplumsal sağlığımızı korurken, toplumsal geleceğimizin sağlığı açısından da ciddi bir sınav bizleri bekliyor.

Bu çerçevede yapacağınız seçim eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde özgür ve özgün kimliğimizle var olmamız; çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olarak gelişimimizi sürdürüp, uluslararası hukuk içinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için önemlidir.

Böylesi bir geleceğe doğru yol alırken, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi yeteneğine de sahip olduğuna inanıyorum.

Sevgili yurttaşlarım,

Bugüne kadar sizlerle yaptığım bütün temaslarda, Kıbrıs Türk halkı olarak değerlerimize ve geleceğimize sahip çıkma irade ve kararlılığınızı çok açık bir şekilde gözlemlemiş bulunuyorum.

Toplumumuzun geleceği açısından verdiğiniz kararınızın en sağlıklısı olduğuna yürekten inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”.