banner480
banner69
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
30 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
15 0
 
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
218 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
33 0
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
29 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
46 0
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
52 0
banner529

Akıncı ile Gutteres telekonferans yöntemiyle görüştü

banner476

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 18.30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yaparken, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu

Akıncı ile Gutteres telekonferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 18.30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yaptı.

Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde her yıl dünya liderleri ile New York’ta yaptığı görüşmeleri bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlemesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Sekreter, bu çerçevede ülkemizde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasından sonra iki taraf ve garantörlerin yer alacağı gayri resmi 5+BM toplantısını zaman kaybetmeden çağırma kararlılığını bir kez daha tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmak için göstermekte olduğu kararlılık ve duyarlılık için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümüne olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Türk halkına COVID-19 pandemisine karşı verilen mücadelesinde iyi dileklerini iletti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.