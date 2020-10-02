Akıncı ile Gutteres telekonferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 18.30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yaparken, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam 18.30’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yaptı.

Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde her yıl dünya liderleri ile New York’ta yaptığı görüşmeleri bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlemesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Sekreter, bu çerçevede ülkemizde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasından sonra iki taraf ve garantörlerin yer alacağı gayri resmi 5+BM toplantısını zaman kaybetmeden çağırma kararlılığını bir kez daha tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmak için göstermekte olduğu kararlılık ve duyarlılık için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümüne olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Türk halkına COVID-19 pandemisine karşı verilen mücadelesinde iyi dileklerini iletti.