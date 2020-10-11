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Akıncı'dan vatandaşlara iç sesi dinleyerek oy kullanın çağrısı

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Akıncı'dan vatandaşlara iç sesi dinleyerek oy kullanın çağrısı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verdi.

Akıncı oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, normal olmayan iki durum yaşayarak seçim sürecini tamamlamak üzere olduklarını belirterek, bunlardan birinin salgın, diğerinin siyasal ve toplumsal sağlıkla ilgili olduğunu söyledi.

Salgına rağmen seçimde görev alan sandık görevlileri ve seçime katılım gösteren halka teşekkür eden Akıncı, sonuçların ülkeye hayırlı olmasını diledi ve vatandaşlara iç seslerini dinleme ve oy verme çağrısında bulundu.

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