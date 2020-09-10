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Akıncı'dan, seçim programlarını erteleme kararı

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Akıncı'dan, seçim programlarını erteleme kararı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın, hafta sonu için planlanan Gazimağusa – İskele bölgesine ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Akıncı, Pazartesi günü COVİD-19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların da artması üzerine, seçime dönük faaliyetlerini ileri bir tarihe erteleyeceğini duyurmuştu.

Akıncı’nın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Akıncı, Pazartesi akşamı Girne bölge muhtarları, Salı akşamı bazı sivil toplum örgütleri ile yapacağı toplantılarla dün ise Lapta ve Alsancak’taki halka buluşmasını gerçekleştirmeyerek ertelemişti.

Bu çerçevede bu akşam yapılacağı duyurulan BRT’deki “Basın Odası” programının da ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

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