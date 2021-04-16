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Akıncı'dan, Erdoğan'ın açıklamalarına tepki

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Akıncı'dan, Erdoğan'ın açıklamalarına tepki
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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Anayasa Mahkemesi ve Başkanını hedef alan saldırgan ve tehdit içeren sözlerini büyük bir üzüntü ve infial içinde izlediğini” söyledi.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Asla kabul edilmesi mümkün olmayan bu tavrın, KKTC’yi tanıdığını söyleyen ve üstelik başka devletlerden de bunu talep eden bir makamdan gelmiş olması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir vilayeti olarak gördüğünü açıkça ifade eden bu anlayış  ‘ Siz bir Fransa değilsiniz ‘ diyerek de kendince yerimizi tayin etmiş bulunmaktadır. Altı ay önce seçimlerimize tüm kurumları ile ve her türlü imkanlarını kullanarak açıkça müdahale etmelerinin ne anlama geldiğini artık hala göremeyenler kalmışsa bugün nihayet anlamış olmalıdırlar.”

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