Akın Aktunç'a partisinden veto

Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan ve UBP'den yıllardır Lefkoşa için ter döken Akın Aktunç'un adaylığına partiden onay çıkmadı.

Konuyla ilgili Akın Atunç, sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Aktunç'un paylaşımı şöyle:

Lefkoşa’daki siyasi deneyimimle, son 35 senedir mahalle mahalle, sokak sokak ilgilendiğim kentime hizmet için bir adım attım.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Ünal Üstel, tarafıma, “aday yapılmayacağımı” bildirdi.

Bilgi, birikim ve deneyimimle, halkımızın her kesimi ile görüş alış- verişinde bulunarak aday adaylığımı açıkladım.

Kabul görmedi.

Üyeye gidilmesi yönündeki talebim de bu sürede göz ardı edildi.

Bu noktadan itibaren bana düşen, gençlerin siyasette aktif ve faydalı bir şekilde yer alması için çalışmak olacaktır.

Bu süreçte yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.