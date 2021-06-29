"Adımı lekelemeye çalışıyorlar"

Arıklı, kendisinin adını lekelemeye çalıştıklarını ve bunun nedeninin ise geçmişte yapılan vurgunların ortaya çıkma korkusu olduğunu savundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV'de Haluk Yerli'nin konuğu olarak, Kıb-Tek, ihale ve TPIC konularıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Kıb-Tek’in çok yüklü meblağlarda alacakları olduğuna vurgu yapan Arıklı, kendisinin adını lekelemeye çalıştıklarını ve bunun nedeninin ise geçmişte yapılan vurgunların ortaya çıkma korkusu olduğunu ima etti.

Öte yandan, Sucuoğlu ile arasında çıkan söylemlere cevap veren Arıklı, Sucuoğlu ile Türkiye konusunun nereden çıktığına anlam veremediğini, kendisinin ona sadece YDP oylamasına karıştığı için kırgın olduğunu belirtti.

Arıklı, hayat pahalılığı konusuyla ilgili de açıklama yaparak, market fiyatlarının henüz aynı olduğunu ve Türkiye’deki fiyatlara göre buradaki fiyatların hala uygun olduğunu söyledi.

Eğer fiyatlarda fahiş bir pahalılık görürse direkt olarak müdahale edeceğini de ekleyen Arıklı, bu konuda acımasız olacağını dile getirdi.

“MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIM BİLE VURGUNU DUYUNCA DEHŞETE DÜŞTÜ”

Arıklı, öncelikle Kıb-Tek’te yaşanan sorunlardan bahsederek şunları kaydetti:

“Adamlar yıllardır vurgun yaptıkları için sistemin nasıl çalıştıklarını biliyorlar. 20-25 yıldan beri Kıb-Tek arpalık haline getirilmiş. 400-500 milyonluk liralık vurgun oluyor her yıl. Kuruma atanananlar ne bürokratlar ne ihaleyi yapanlar şimdiye kadar yargı karşısına çıkmamış. Sayıştay raporları da var ama asla mahkemeye çıkmamışlar. Meclis'e girdim andan itibaren Kıb-Tek ana meselem halindeydi. En az 20 kez konu ile ilgili konuşma yaptım. Araştırma önergesi verdim Meclis'te kabuledildi ve komite Kıb-Tek'i araştırmaya başladı. 100-120 kişi çağırıldı o komiteye, sorular sorduk ve gün sonunda Kıb-Tek'teki dehşet durumu gördük. Raporun şimdiye kadar 10 kere hazırlanması lazımdı ama seçime kadar uzatılması amacıyla o rapor bir türlü hazırlanmıyor. Milletvekili arkadaşlarım bile dehşete düştüler vurgunları duyduklarında. Ben ekonomi ve enerji bakanıyım, ilk görevim adrese teslim ihaleleri durdurmak oldu. İşte karşı cephede de bu sefer rahatsız oldu. Ben vurgun yapacakmışım. Gerçekten büyük bir rantın önüne geçtik. beni yıpratmaya çalıştılar ama başaramadılar.”

ARIKLI: YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKMASIN DİYE AKIL KARIŞTIRIYORLAR

İhale konusuna da değinen Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “İnsanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlarki geçmişteki yolsuzluklar gün yüzüne çıkmasın” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“38.8 dolarlı en son ki ihale, ben bunu iptal ettim çünkü daha ucuza halledebileceğimi biliyordum. 28 dolara düşürdüm bu işi. İhale MİK tarafından 2 kez iptal edildi; siz iptal ettiniz dediler bize. Kimsenin MİK e talimat verme yetkisi yok. Yerli firmalar belgelerini tamamlayamadığı için 10 gün daha uzatıldı ihale, kıyametleri kopardılar. 24 Haziran'da 3 firma katıldı. 36 dolar, 34 dolar, 27 dolar teklifler verdiler. En ucuzu TPIC idi. Önceki dönemlerde de TPIC'ten akaryakıt alınmış. Şimdiki TPIC o TPIC değil diyorlar.TPIC, 11 dolar daha düşük tekkif verdi. Kurum 2 milyon 200 bin dolar kar edecek. Çarşamba günü MİK belgeleri inceleyecek ve ilan edecek ihaleyi kazananı. Biz açıklamakla bu fiyata da bu işin yapılacağını göstermiş. Malum çevre halen daha bit yeniği arıyor. Halk soracak, önceden 38 dolara alınan akaryakıtı Arıklı nasıl 27 dolara yapabildi? Arıklı nasıl becerdi diyecekler. Onlar bu soru sorulsun istemiyorlar.”

“BU SOYGUNA DUR DEDİM VE KELLEMİ KOYDUM”

“TPIC'ın evrakları eksik ise 32 dolarlık firmaya mı vermek zorunda ihaleyi MİK. MİK bunu komisyona soracak, 32 dolar verecek maddi durumumuz yok bizim. Ben bu adamlara bunu yedirmeyeceğim. Canları cehenneme. Bu soyguna dur dedim ve kellemi koydum. Taşıma konusunda ve akaryakıt konusunda bu ülkeye kazık atamayacak. 8 jeneratörden 3 tanesi atıl durumda. Zamanında servis yapanlar hep sahte parça koymuşlar o jeneratörler bozulmuş. Tanesi 7,5-8 euro bu jeneratörlerin. Bunlarla ilgili de soruşlturma yapmak lazım. Biran evvel bu jeneratörleri orjinal parçaları ile tamir etmek gerek. Aksi takdirde Temmuz-Ağustos aylarında pike ulaşıyoruz. Güneyden elektrik bile aldık bu dönem. Çünkü jeneratörlerimiz devre dışı. Kıb-Tek'i bu hale getirenler utansın.”



ARIKLI: JENERATÖR BAKIMLARINDA BİLE YOLSUZLUK VAR



Yolsuzlukların yalnızca akaryakıt ihalesinde değil; jeneratör bakımlarında da yapıldığından bahseden Arıklı, “Jeneratör bakımlarında bile yolsuzluk yapılmış” dedi ve şunları söyledi:

“Kurum kar edemez ama zarar da etmemesi lazım. Biz bu çalışmalarımız da başarılı olamazsak Kıb-Tek'in sonu KTHY'na benzer. Bizim başarılı olmamız gerek. Ya Kıb-Tek batar ya elektrik faturaları yükselir. Vatandaşların bize desteğinin devamını istiyoruz.”

“SAYIŞTAY İŞLEVSİZ KALDI”

“2010 yılından beri sayıştay raporlarında 1 adım öne gidilmemiş. Sayıştay görevini yapıyor. Ama raporları işleme konulmuyor. Bu da Sayıştayı anlamsız kılıyor.... Polisin yapması gereken sayıştayın raporunu almak, onun üzerine inceleme yapıp onu savcılığa sunmak. Bizim baskılarımız ve üzerine düşmemiz sonucunda aylar sonra 2 dosya savcılığa gönderilebildi. Şimdi sırada savcılık var, adli tatil başlıyor umarım adli tatil bittiği andan itibaren o dosyalar seçime gitmeden götürlür. Aksi halde savcılık da zan altında kalır.”

ARIKLI: KURUMUN 900 KUSUR MİLYON LİRALIK ALACAĞI VAR

“900 kusur milyon liralık alacağı var kurumun. 400-450 milyonu sanal borç. 1980'li yıllardan kalma faize binmiş borçlar. 92 yılındaki 1000 lira 2021 yılında 92 bin lira borç oldu. Buna göre hesaplayın bu aktif pasif borçları. Kurum kapanmış, adam ölmüş ama borç duruyor ve habire faiz işliyor. Bu da sanal şişkinliğe neden oluyor. Bu sefer El-Sen bu kurum batmaz diyor düz mantıkla baktığımızda doğru. Bu 900 milyonu ayıklamak gerek; bu sene onu yapıyorlar. Ölü alacakları bir kenara koyup, gerçek alacakları düzenleyecekler. Devletin, belediylerin borçları var onları yapılandırmaya çalışıyoruz. Özel sektörden de alacaklarımız var ve çok katı kurallara tabi tuttuk onları. Elektrikleri kesiliyor.”

“SUCUOĞLU İLE KAN UYUŞMAZLIĞIM VAR”

“Bunu niye Türkiye'ye bağladılar anlamıyorum. Benim söylediğim çok açık. Benim Sucuoğlu ile aramda bu soğukluk var. Sucuoğlu benim kurultayıma müdahale etti.Bu sebepten dolayı benim Sucuoğlu ile kan uyuşmazlığım var şu anda. Ben onunla o şayet UBP başkanı seçilirse, şahsi düşüncem hükümetten çekilmek olur. Onun Türkiye ile problemi var mı yok mu o onu bağlar. Taçoy'un açıklaması vardı bu yönde, Sucuoğlu o iddiaya yanıt vermedi. Beni ilgilendirmezki parti içi mevzuları. Benim hükümetten çekilmem hükümeti zora sokmaz. Bilakis UBP'nin işine gelir. Bakanlığı alır, kurumları alır. Hükümeti gayet güzel götürürler.BU UBP'ye tehdit değil, bilakis jest olarak da değerlendirilebilir. Haberlerin manşetini okuyup içeriğine bakmıyorlar. Başbakan bile aynı şeyi yaptı.”

“ÇOK FAHİŞ BİR ARTIŞ GÖRÜRSEM ÇOK ACIMASIZ DAVRANACAĞIM”

“Vatandaş, hayatın ucuzlamasından ne anlıyor merak ediyorum. Geçen hafta Türkiye'de 4 ayrı markete gittim ve gördümki bizim market fiyatlarımızla nerdeyse aynı. Deterjan ve şampuanlarda inanılmaz bir fark var. Onun dışındaki mamüllerde çok az bir fark var. Bizim fiyatlarımız Türkiye fiyatları ile aynı. Hayatı ucuzlatmak için benim yasal yetkim olması lazım. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi yaptık şuan komitede bekliyor. Benim piyasayı denetleme imkanım yok. Bunun için belediyelere yetki devri yaptım. Piyasayı denetleme yetkisi. Etiketleri, faturaları denetleme yetkisi bu. Yasal düzenleme de yapıldı Meclis'e göndeirldi. YDP komitede temsil edilmiyor. O yasa bir şekilde halen daha geçmedi bu yüzden. Ben bir taneyim bakanlar kurulunda. Göreve gelir gelmez tedarikçileri, toptancıları çağırdım onlara şunu söyledim; arkadaşlar yasa bana piyasa narh koyma yetkisi veriyor. Bununla ilgili şayet piyasalarda çok fahiş bir artış görürsem çok acımasız davranacağım" dedim. Bununla ilgili örnek olsun diye tüp gazı 5 lira indirdik. O bir örnek oldu. Fahiş artışlar yaşanmadı bu yüzden. Artış var diyenler Türkiye'deki fiyatlara bir baksınlar.”

SEÇİME HAZIR MISINIZ?

“Çalışmalarımız çok uzun zamandır devam ediyor. YDP her zaman seçime hazır olan bir parti. Şuanda örgülerimiz yenileniyor. Üye sayımız artıyor ve yıl sonuna kadar YDP’ye sayısı itibarıyla KKTC'nin en büyük partisi olacak. Biz 12.500 üyeyi bulacağız inşallah. Bu bizim hem hareketlenmemizi hem seçime hazırlanmamızı gerektiriyor. Bertan Zaroğlu kardeşim 1-2 gün içinde partiden ayrılacak, istifalar olacak. Onların bıraktığı boşluğu güçlü bir şekilde dolduracağız ve seçime en hazır parti biz olacağız.”

