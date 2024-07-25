UBP kurultayında başkanlığa aday olacağı konuşulan Faiz Sucuoğlu, “Adaylık için motivasyonum yok. Olgun Amcaoğlu’nu bekliyordum. Ama sanıyorum vazgeçmişler” dedi

Bir kez daha Ankara’nın müdahalesine maruz kalan UBP kurultayında, genel başkanlığa “aday olacağı konuşulan” Faiz Sucuoğlu, “müdahale haberleriyle ilgili neler söylemek istersiniz” sorusuna, “cenazem var, süreci takip edemedim” yanıtını verdi.

Sucuoğlu, “hala daha aday mısınız?” sorusuna ise “Adaylık için motivasyonum yok. Olgun Amcaoğlu’nu bekliyordum. Ama sanıyorum vazgeçmişler. Ben zaten kesin aday olacağımı açıklamamıştım. Şu an için adaylık gibi bir durum yok. 15’ine kadar vakit var” cevabını verdi.

